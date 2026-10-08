Gemi turları neden bu kadar popüler?

Kruvaziyer turları denince akla daha çok, günde '20 bin adım atmak' istemeyen ileri yaş grubundaki tatilciler ve liman liman gezilen klasik rotalar geliyordu. Ancak bu tablo değişiyor. Gençlerin ve çocuklu ailelerin turlara ilgisi artarken, gemilerde sunulan imkanların çeşitlenmesi de yolcu profilindeki değişimde etkili oluyor. Öyle ki seyahatlerde bekarlığa veda partileri ya da düğün gibi özel organizasyonlar da görmek mümkün.

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu'nun ev sahipliğinde MSC Fantasia'da düzenlenen basın davetinde geminin sunduğu imkanları yakından görme fırsatı bulduk. 18 katlı geminin içinde birkaç saat geçirmek bile bu tür gemilerin ulaştığı boyutu anlamak için yeterli.

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İlk bakışta adeta bir labirenti andıran geminin düzenine alışmak ve farklı bölümlerin yerini çözmek zaman alıyor. Bir yanda spor salonu, diğer yanda farklı tarzlarda restoranlar, havuzlar ve eğlence alanları... Geminin büyüklüğü ilk başta yön bulmayı zorlaştırsa da farklı bölümleri gördükçe geminin de seyahatin önemli bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Gemi turlarının öne çıkan özelliklerinden biri de birkaç farklı şehri aynı seyahatte görme imkanı. Bir limandan diğerine giderken konaklama gemide devam ediyor; her şehir için yeniden otel aramak ya da valiz toplamak gerekmiyor.

GENÇLERİN İLGİSİ NEDEN ARTIYOR?

Işın Hekimoğlu'nun verdiği bilgiye göre kruvaziyer seyahatlerini tercih edenlerin yaş ortalaması yaklaşık 46. Çocuklu ailelerin gemi turlarına ilgisinin artması da bu ortalamayı aşağı çeken etkenlerden biri. Gemilerde çocuklara ve farklı yaş gruplarına yönelik aktivitelerin artması, ailelerin tatil sırasında hem çocukların hem de kendilerinin zaman geçirebileceği seçeneklere sahip olmasını sağlıyor.

Gençlerin kruvaziyere yönelmesinde de benzer bir değişim söz konusu. Büyük gemilerde spor, eğlence, gastronomi ve sosyal aktiviteler için çok sayıda seçenek bulunuyor. Böylece farklı yaş ve ilgi gruplarından yolcular gemide kendilerine uygun bir şey bulabiliyor.

Sunulan imkanlar arttıkça yolcuların kruvaziyer tatiline bakışı da değişiyor. Gemide geçirdikleri zamanı değerlendirebildiklerini gördükçe, bu seyahat biçimi farklı yaş grupları için de daha cazip hale geliyor.

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TÜRK YOLCULAR NORVEÇ FİYORTLARINI GÖRMEK İSTİYOR

Türk yolcuların gemi turu seçiminde rotanın yanı sıra ulaşım kolaylığı da önemli. Türkiye'den kalkan gemiler bu nedenle öne çıkıyor; yolcu ayrıca uçak bileti almak zorunda kalmıyor.

Türkiye'den kalkan rotaların ardından Kuzey Avrupa programları da Türk yolcuların en çok tercih ettiği seçenekler arasında. Özellikle Norveç fiyortları, bölgeyi denizden görme imkanı sunmasıyla ilgi çekiyor. Akdeniz tarafında ise Barselona, Cenova ve Napoli gibi şehirler öne çıkıyor.

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AKDENİZ GENÇ YOLCULARIN GÖZDESİ

MSC verilerine göre 18-35 yaş grubundaki rezervasyonlarda Akdeniz önemli bir paya sahip. Karayipler'de bu yaş grubunun rezervasyonlardaki payı ise 2024'te yüzde 28 iken 2025'te yüzde 33'e, 2026'da yaklaşık yüzde 40'a yükseldi.

Bu değişim, gemi turlarının artık yalnızca ileri yaştaki yolcularla özdeşleşen bir tatil biçimi olmaktan çıktığını gösteriyor.

TATİLİN TEMASI DA DEĞİŞİYOR

Kruvaziyer şirketleri farklı ilgi alanlarına yönelik temalı seyahatleri de artırıyor.

2027'de gerçek suç temalı bir Karayipler seyahati düzenlenmesi planlanırken, golf tutkunlarına yönelik özel programlar da hazırlanıyor. Müzik temalı nehir kruvaziyerlerinde ise konserler ve sanatçı odaklı etkinlikler öne çıkıyor.

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Böylece gemi turunda yalnızca gidilecek yer değil, seyahatin nasıl geçirileceği de önem kazanıyor.

Bir zamanlar kruvaziyerde asıl mesele geminin uğrayacağı limanlarken, bugün gemide geçirilen zaman da seyahatin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Gençlerin ilgisinin artması da büyük ölçüde bu değişimle bağlantılı. Gemiler artık sadece farklı şehirlere ulaşmanın bir yolu değil; yolculuğun kendisi de tatilin bir parçası.