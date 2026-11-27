Rüyada hasta olduğunu görmek, uyanan kişiyi çoğu zaman sağlığı konusunda tedirgin eder. Tabirde ise bu rüyaya bakarken önce hastalığın kimde olduğu sorulur. Rüya sahibinin kendisi mi yatağa düşmüştür, yoksa annesi, babası, eşi, çocuğu ya da ölmüş bir yakını mı? Ardından hastalığın ağırlığı, adı konmuş bir hastalık olup olmadığı, hastanın iyileşip iyileşmediği ve rüya sahibinin hastaya bakıp bakmadığı hesaba katılır. Hasta bir kedi, köpek ya da kuş görmek de kendi yorumunu taşır.

Rüyada hasta olduğunu görmek

Rüyada hasta olduğunu görmek, rüyadaki hâlin aksine hayra delalet eder. Rüya sahibinin sağlığının yerinde olduğuna, gerçekte bir rahatsızlığı varsa şifa bulacağına işaret eder. Üzüntü ve kederin sona ereceğine, kötülükten kurtulunacağına ve düşmanların kahrolacağına da yorulur. Bu rüya maddi ferahlık, kazancın sürmesi ve aile içindeki tartışmaların son bulması gibi hayırlı haberlerin müjdesidir.

Rüyada hasta görmek, hastalık rüya sahibinin kendi bedenindeyse sıkıntıdan kurtuluşa ve kazancın sürmesine yorulur. Bazı tabirciler ise kendini hasta görmeyi sevinci kaçıracak olaylara, uykusuz gecelere ve başkalarıyla yaşanacak üzücü anlaşmazlıklara yorar. Ancak bu rüyada asıl hüküm hayırdır.

Rüyada kendini hasta görmek

Rüyada kendini hasta görmek, aile hayatındaki tartışmaların biteceğine ve girilen yeni bir ortama kolayca uyum sağlanacağına işaret eder. Sıkıntılardan kurtulmaya ve kazancın artmasına delalet eder. Bekâr için evlilik yolunda atılacak bir adıma da yorulur. Rüyada hasta önlüğü giymek de kendini hasta görmenin hayırlı hükmünü alır ve sıkıntının ardından gelecek rahatlığa işaret eder.

Rüyada hasta olup yatmak

Hasta olarak yatağa düştüğünü görmek, rüya sahibinin bir yolculuğa çıkacağına yorulur. Haneye bolluk gireceğine, eve dünürcü geleceğine ve düşmanlarla barışılacağına da işaret eder.

Rüyada çok hasta olduğunu görmek

Rüyada çok hasta olduğunu görmek himayeye ve mutluluğa delalet eder. Rüya sahibinin daha düzenli bir hayata adım atacağına, suçsuzluğunun ortaya çıkacağına ve bir anlaşmazlıktan galip çıkacağına yorulur. Ağır hasta olduğunu görmek uzun süren aile mutluluğuna ve murada ermeye işaret eder. Ağır hasta olduğunu öğrenmek de kazancın artmasına yorulur.

Rüyada ölümcül hasta olduğunu görmek

Ölümcül bir hastalığa yakalandığını görmek, ağır hasta olmak gibi himayeye ve murada ermeye yorulur. Hasta olduğunu ve öleceğini görmek de ağır hastalık rüyası gibi uzun süren aile mutluluğuna işaret eder.

Rüyada hasta olduğunu öğrenmek

Rüyada hasta olduğunu öğrenmek, çekilen cefanın yerini sefaya bırakacağına ve sorunların kısa sürede çözüleceğine işaret eder. Bolluk ve bereketin artmasına delalet eder. Hasta olduğunu duymak ise geçmişi unutturacak hayırlı haberler alınacağına yorulur. Doktordan hasta olduğunu öğrenmek, sıkıntılı bir dönemin sevilen birinin yardımıyla kazançlı biçimde sona ereceğine işarettir. Doktordan duyulan bu haber para ve makam sahibi olmaya, düşmanlıkların yenilmesine ve varsa sağlık sorununun tedavi edilmesine de delalet eder.

Rüyada hasta olup iyileşmek

Rüyada hasta olup iyileştiğini görmek, uzun süredir aksayan işlerin düzeleceğine işaret eder. Rüya sahibinin bilgili birinden büyük yardım göreceğine ve maddi refaha kavuşacağına yorulur.

Rüyada bir hastalığa yakalandığını görmek

Belirli bir hastalığa yakalandığını görmek de kendini hasta görmek gibi çoğunlukla hayra yorulur. Hayrın görüleceği alan hastalığın adına göre değişir. Yalnız kanser hastalığında tabirciler iki ayrı yorum verir.

Rüyada kanser hastası olduğunu görmek

Rüyada kanser hastası olduğunu görmek sağlığa, mutluluğa ve bolluk içinde bir hayata delalet eder. Servete kavuşmaya da işaret eder.

Bazı tabircilere göre ise bu rüya zorluğa ve kedere yorulur. Kötü olayların açtığı yaraları sarmak için büyük çaba gösterileceğine, rüya sahibinin dine yönelip sabırla kazanç elde edeceğine işaret eder.

Rüyada kanser hastası görmek ise hastalığın bir başkasında görüldüğü rüyadır ve kendi hastalığının hükmünü almaz. Bu rüya yeni işlere atılmaya ve bilgili birinden akıl almaya yorulur.

Rüyada kalp hastası olduğunu görmek

Rüyada kalp hastası olduğunu görmek, ortaklıkta başarıya ve bereketli kazanca işaret eder. Kendini kalp hastası görmek, bir ortakla yürütülen işin kazançla sonuçlanacağına yorulur. Kalp hastası olduğunu öğrenmek de bereketli bir kazancın habercisidir.

Rüyada böbrek hastası olduğunu görmek

Rüyada böbrek hastası olduğunu görmek, sorunların kısa sürede çözüleceğine ve kısmet yollarının açılacağına delalet eder. Dertlerin biteceğine, varsa hastalığın iyileşeceğine işaret eder. Birinin böbrek hastası olduğunu görmek de dertlerin sona ermesine yorulur.

Rüyada gözünün hasta olduğunu görmek

Rüyada gözünün hasta olduğunu görmek, gönle göre bir hayata, bolluk ve bereket içinde yaşamaya delalet eder. Yeni iş kollarına girileceğine ve iş hayatında başarı elde edileceğine işaret eder.

Rüyada şeker hastası olduğunu öğrenmek

Rüyada şeker hastası olduğunu öğrenmek, gösterilen çabanın karşılığının alınacağına ve gönül huzuruna işaret eder.

Rüyada aileden birini hasta görmek

Rüyada aileden birini hasta görmek iki yönde yorulur. Bir yoruma göre bu rüya zorlukların aşılmasına ve murada ermeye delalet eder. Bazı tabirciler ise yakın bir akrabanın hastalığını sıkıntıya, üzüntüye ve zor günlere yorar.

Yakınını hasta görmek, rüya sahibinin ailesinden yana bir haber alacağına yorulur. Akrabayı hasta görmek, yakın bir arkadaştan destek alınacağına ve geçim derdinden kurtulunacağına işaret eder. Akraba hastalığı iş hayatında büyük atılımlara, zararlı kişilerin haneden uzaklaşmasına da delalet eder.

Amcayı hasta görmek, yapılan iyiliklerin karşılığında çok büyük bir dosta sahip olunacağına işaret eder. Amcamı hasta görmek, bereketlenmeye ve Allah'ın lütuflarına erişmeye yorulur.

Halayı hasta görmek, uzun zamandır hayali kurulan şeylere zahmet çekmeden kavuşulacağına işaret eder. Hala hastalığı yönetimde söz hakkının artmasına ve beklenen bir işten hayırlı haber alınmasına da delalet eder.

Babaanneyi hasta görmek, zorlukların aşılacağına ve dileklerin yerine geleceğine yorulur. Dedenin hasta olduğunu görmek ise bazı kişilerle yaşanan tatsızlıkların son bulacağına ve rüya sahibinin rahat bir döneme gireceğine işaret eder.

Rüyada anneyi hasta görmek

Rüyada anneyi hasta görmek, yakın zamanda kötü bir haber alınacağına işaret eder. Rüya sahibinin iş hayatında ya da başka bir alanda büyük bir sorunla karşılaşacağına yorulur.

Bazı tabirciler ise annenin hastalığını başarılı adımlara ve sıkıntıdan kurtuluşa yorar. Bu yorumda rüya, annenin ve evladın zor bir dönemi geride bırakacağına işaret eder.

Annenin hasta olduğunu öğrenmek, kötü haberin rüya sahibine başkasının ağzından ulaşacağına yorulur. Annenin hasta olduğunu duymak da beklenmedik bir sorunun habercisi sayılır.

Rüyada annenin ağır hasta olduğunu görmek

Rüyada annenin ağır hasta olduğunu görmek, anneyi hasta görmek gibi kötü bir habere yorulur. Bu rüya, iş ya da başka bir alanda karşılaşılacak büyük bir soruna da delalet eder.

Rüyada hasta annenin yürüdüğünü görmek

Rüyada hasta annenin yürüdüğünü görmek, rahatlamaya ve hanede huzurun yeniden kurulmasına delalet eder. Ailenin bereketli günlere gireceğine yorulur. Hasta olan annenin iyileştiğini görmek, maddi yükümlülüklerin azalacağına ve dertlerin ağırlığından kurtulunacağına işaret eder. Bu rüya hane halkını sevindirecek bir haberin de müjdesidir. Hasta anneyi sağlıklı görmek, emeğin karşılığının fazlasıyla alınacağına ve aile ile iş ortamında yeniden huzur sağlanacağına yorulur. Hasta anneyi iyileşmiş görmek de rüya sahibinin evlilik yolunda adım atacağına işaret eder.

Rüyada hasta anneyi banyo yaptırmak

Hasta anneyi banyo yaptırmak, hasta bakmak gibi yokluk çeken birine yardım edileceğine delalet eder. Rüya sahibinin kuvvet bulacağına ve huzura kavuşacağına da yorulur.

Rüyada babanın hasta olduğunu görmek

Rüyada babanın hasta olduğunu görmek de iki türlü tabir edilir. Hayır yönünde bu rüya, rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına ve dileğine kavuşacağına işaret eder. Sıkıntı yönünde ise babanın hastalığı aileyi saracak kederli günlerin habercisi sayılır.

Babamı hasta yatarken görmek, ailenin yükünün bir süre rüya sahibinin omzuna bineceğine yorulur. Hasta babanın öldüğünü görmek ise hasta birinin öldüğünü görmenin hükmünü alır. Bu rüya, rüya sahibine babasına karşı sorumluluğunu yerine getirmesini ve hayır işlerinde yarışmasını hatırlatır.

Rüyada hasta babayı iyileşmiş görmek

Rüyada hasta babayı iyileşmiş görmek esenliğe ve gönül ferahlığına işaret eder. Hasta babanın iyileştiğini görmek, ailede bolluğun artacağına yorulur.

Rüyada çocuğunun hasta olduğunu görmek

Rüyada çocuğunun hasta olduğunu görmek, hayır yönünde evlattan yana sevindirici bir sonuca ve dileğin gerçekleşmesine delalet eder. Kimi tabirciler ise bu rüyayı evlat yüzünden çekilecek üzüntüye yorar. Çocuğunu hasta görmek, rüya sahibinin evladı için bir süre uğraş vereceğine, sonunda ise sıkıntıdan kurtulacağına işaret eder.

Rüyada oğlunu hasta görmek

Rüyada oğlunu hasta görmek kalkınmaya, gelişmeye ve elde edilecek maddi güçle işlerin kolaylaşacağına işaret eder. Erkek çocuğunu hasta görmek, maddi durumun düzeleceğine ve dünya malının çoğalacağına delalet eder. Erkek çocuğunun hasta olduğunu görmek de sorunların kısa zamanda temizleneceğine yorulur. Annenin oğlunu hasta görmesi de maddi gücün artacağına ve işlerin kolaylaşacağına işaret eder.

Rüyada kız çocuğunun hasta olduğunu görmek

Rüyada kız çocuğunun hasta olduğunu görmek, zorlukların aşılacağına ve rüya sahibinin muradına ereceğine yorulur. Kızımı hasta görmek, beklenen bir dileğin gerçekleşmesine işaret eder.

Rüyada eşini hasta görmek

Rüyada eşini hasta görmek, uzun süredir beklenen dileklerin gerçekleşmesine işaret eder. Karısının hasta olduğunu görmek, erkek için ailede beklenen bir isteğin yerine geleceğine yorulur.

Kadının kocasını hasta görmesi ise ayrı bir tabir alır. Bu rüya sonunda gelecek huzura ve evlat müjdesine delalet eder. Kocanın hasta olduğunu görmek, evde yaşanan sıkıntılı günlerin ardından huzurun geleceğine işaret eder.

Eşinin ağır hasta olduğunu görmek, beklenen dileğin zahmetle de olsa gerçekleşeceğine yorulur. Eşinin çok hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin muradına geç ama eksiksiz ereceğine işaret eder. Eşinin hasta olduğunu öğrenmek de ondan yana sevindirici bir haber alınacağına yorulur.

Kimi tabirciler ise eşin hastalığını hanede yaşanacak kederli günlere yorar.

Rüyada kardeşini hasta görmek

Rüyada kardeşini hasta görmek, sıkıntılı bir işin aşılacağına ve dileğe kavuşulacağına delalet eder. Kardeşini hasta yatağında görmek, kardeşin yaşadığı zor dönemin geride kalacağına yorulur. Kardeşinin hasta olduğunu duymak da onun zorluklardan kurtulacağına dair bir haber alınacağına işaret eder.

Abinin hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulacağına ve dertlerinin sona ereceğine yorulur.

Ablanın hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin saygın biri hâline geleceğine ve çekilen zahmetlerin karşılığını alacağına delalet eder. Ablamın hasta olduğunu görmek, sorunların çözüme kavuşmasına ve aile bireyleriyle birlikte iş kurulmasına da yorulur.

Rüyada kaynanayı hasta görmek

Rüyada kaynanayı hasta görmek, hısımlar arasındaki çetin bir meselenin çözüleceğine ve rüya sahibinin dileğine kavuşacağına yorulur. Kayınvalideyi hasta görmek de hısımlardan yana gelecek bir rahatlığa işaret eder. Kaynanayı hasta yatakta görmek, hısımlarla yaşanan sıkıntılı günlerin sona ereceğine işaret eder. Gelinini hasta görmek ise gelinden yana bir dileğin yerine geleceğine yorulur.

Rüyada kayınpederi hasta görmek

Rüyada kayınpederi hasta görmek, hısım tarafındaki engellerin kalkmasına işaret eder. Kayın babanın hasta olduğunu görmek, hısım tarafından gelecek bir sıkıntının sona ermesine yorulur. Kaynını hasta görmek de rüya sahibinin muradına ereceğine delalet eder.

Rüyada hasta birini görmek

Rüyada hasta birini görmek, yeni işlere girişmeye ve iş hayatında adım adım yükselmeye işaret eder. Rüya sahibinin bilgili birinden akıl alacağına ve büyük işlere gireceğine yorulur. Birini hasta görmek, rüya sahibinin kendini hasta görmesinden ayrı tutulur ve bazı tabircilere göre talihsizliğe, bazı dertlerin ortaya çıkmasına işaret eder. Aynı rüya kimi zaman gelir artışına da yorulur.

Hasta olan birini görmek, rüya sahibinin akıl danıştığı birinden yardım göreceğine işaret eder. Sevdiği birinin hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin o kişiyle birlikte yeni bir işe gireceğine yorulur. Başkasının hasta olduğunu görmek de iş hayatında yükselmeye delalet eder.

Birinin çok hasta olduğunu görmek, girişilecek işin büyüklüğüne işaret eder. Ağır hasta görmek, rüya sahibinin önünde zahmetli ama kazançlı bir iş bulunduğuna yorulur. Birini hasta yatarken görmek, bir süre beklemeye alınan işlerin yeniden yürüyeceğine işaret eder.

Hasta biri için ağlamak, rüya sahibinin mutluluğunun özel hayatına da geçeceğine ve iş hayatındaki verimliliğinin artacağına işaret eder. Birini hasta görmek ve ağlamak, çalışılan yerde hayırlı bir karar alınacağına da yorulur. Hasta birinin yıkandığını görmek, hastanın iyileşmesi gibi ferahlığa ve huzura işaret eder.

Rüyada hasta bebek görmek

Rüyada hasta bebek görmek, hayırlı biriyle ortaklık kurulacağına ve şansın artacağına işaret eder. Sorunlardan kurtulup uzun süredir istenen şeye kavuşulacağına delalet eder.

Hasta bebeğin iyileştiğini görmek, bereketin artmasına ve ferahlığa yorulur. Hasta bebeğin öldüğünü görmek ise hasta birinin ölümü gibi rüya sahibine sorumluluklarını hatırlatan bir rüya sayılır. Rüya sahibinin hayır işlerine yönelmesine işaret eder.

Rüyada hasta çocuk görmek

Rüyada hasta çocuk görmek, rüya sahibinin büyük işler üstleneceğine ve yeni bir işe girişeceğine işaret eder. Hasta kız çocuğu görmek, hayırlı bir işe adım atılacağına yorulur. Hasta erkek çocuğu görmek de işte yükselmeye delalet eder. Hasta kız görmek, bilgili birinden akıl alınacağına işarettir.

Rüyada başkasının çocuğunu hasta görmek

Rüyada başkasının çocuğunu hasta görmek, hasta birini görmenin tabirini alır. Rüya sahibinin bir başkasının işine yardım ederek kendisi de kazançlı çıkacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre ise başkasının çocuğunun hastalığı, rüya sahibinin çevresinde ortaya çıkacak bir derde yorulur.

Rüyada yatalak hasta görmek

Rüyada yatalak hasta görmek, kaybedilen şeyin yerine ondan daha hayırlısının geleceğine işaret eder. Yatalak hasta kadın görmek, gönül hoşluğu içinde bir hayat sürüleceğine ve insanlar arasında itibar görüleceğine delalet eder. Ticaretle uğraşan için yatalak kadın görmek bol kazançlı ortaklıklara yorulur.

Hasta yatağı görmek de elden çıkan bir şeyin yerine daha hayırlısının geleceğine yorulur. Sedyede hasta görmek yolculuğa delalet eder. Bu yolculuk sayesinde iş sahibi olunacağına ve istenenden fazla mala kavuşulacağına işaret eder. Yoğun bakımda hasta görmek sevinçli bir haber alınacağına delalet eder. Yoğun bakımda yatan hasta görmek ise sorunun kolayca çözüleceğine ve hayata huzur geleceğine yorulur.

Hasta bezi görmek, borçların yakın zamanda biteceğine işaret eder. Felçli hasta görmek, yardım edilecek kişilerle büyük iş birliğine gidileceğine ve geçmişin kötü etkilerinden uzaklaşılacağına delalet eder. Ateşli hasta görmek, sıkıntılı bir işin başarıyla bitirileceğine ve kötü günlerin son bulacağına yorulur.

Rüyada birinin hasta olduğunu duymak

Rüyada birinin hasta olduğunu duymak, maddi ve manevi sorunların bir kısmının hızla çözüleceğine işaret eder. Tanıdık birinin hasta olduğunu duymak, geleceğin umut vadedeceğine ve rüya sahibinin yükseleceğine yorulur. Birinin hasta haberini almak, küçümsenen hayallerin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada bir kimsenin başka birinin hasta olduğunu söylediğini görmek ise işlerin tutacağına ve huzur içinde sağlıklı bir hayat sürüleceğine işaret eder.

Rüyada tanıdık birinin hasta olduğunu görmek

Rüyada tanıdık birinin hasta olduğunu görmek, o kişiden akıl alınacağına delalet eder. Tanınan bir kimsenin hastalığı yeni bir işe girişmeye de yorulur.

Rüyada arkadaşını hasta görmek

Rüyada arkadaşını hasta görmek, hayatın neşe ve keyif içinde geçeceğine işaret eder. Bekârların evlenmesine önayak olunacağına yorulur. Arkadaşının hasta olduğunu görmek, maddi ve manevi ilerlemeye de delalet eder. Hasta olan arkadaşını görmek, sorunların çözüme kavuşacağına işarettir.

Rüyada komşusunun hasta olduğunu görmek

Rüyada komşusunun hasta olduğunu görmek, hayatın belli bir düzene oturacağına ve varlık sahibi olunacağına işaret eder. Eski komşusunu hasta görmek de hayattan daha çok zevk alınacağına yorulur.

Rüyada akıl hastası görmek

Rüyada akıl hastası görmek, dünya nimetlerinin en iyilerine ulaşılacağına ve ailede hiçbir eksik kalmayacağına işaret eder. Hastalıklara şifa geleceğine de yorulur. Akıl hastası erkek görmek de dünya nimetlerine ulaşmaya delalet eder. Akıl hastası kadın görmek ise ailede hiçbir eksik kalmayacağına ve hastalıklara şifa geleceğine yorulur. Alzheimer hastası görmek, maddi güce ve ortaklıkta büyük başarıya işaret eder.

Rüyada hasta yaşlı kadın görmek

Rüyada hasta yaşlı kadın görmek, bilgili birinden akıl alınacağına işaret eder. Hasta yaşlı adam görmek, sorunların aşılacağına ve doğruluktan sapılmayacağına yorulur. Yaşlı ve hasta bir kadın görmek de olumlu gelişmelerle karşılaşılacağına delalet eder.

Rüyada sağlıklı birini hasta görmek

Rüyada sağlıklı birini hasta görmek, yeni bir işe başlanacağına ve çalışılan yerde basamak basamak yükselineceğine delalet eder.

Rüyada cumhurbaşkanını hasta görmek

Rüyada cumhurbaşkanını hasta görmek, hasta birini görmek gibi büyük işlere girişilmesine işaret eder. Devlet başkanını hasta görmek de rüya sahibinin üstleneceği büyük bir işe yorulur.

Rüyada eski sevgilinin hasta olduğunu görmek

Rüyada eski sevgilinin hasta olduğunu görmek, hasta birini görmek gibi yeni işlere girişmeye yorulur. Eski sevgilinin hasta olması da rüya sahibinin önünde açılacak yeni bir yola işaret eder.

Rüyada düşmanını hasta görmek

Rüyada düşmanını hasta görmek rahatlamaya işaret eder. Rüya sahibini meşgul eden kötü düşüncelerden kurtulmaya yorulur.

Rüyada ölmüş birini hasta görmek

Rüyada ölmüş birini hasta görmek, bilgi ve cesaret isteyen bir mevkiye ulaşmak için çaba gösterileceğine işaret eder. Rüya sahibinin kendi işini kurup yönetici olacağına ve rahat bir gelir elde edeceğine yorulur. Eski günlerdeki gibi yakınlaşmaya, huzurlu bir döneme girilmesine ve üzüntülerin bitmesine de delalet eder.

Ölen birini hasta görmek, rüya sahibinin hastalık ve üzüntüden kurtulacağına işaret eder. Ölü birini hasta görmek de rahat bir gelirin habercisidir. Ölüyü hasta görmek, eski dostlarla yeniden yakınlaşılacağına yorulur. Ölen kişiyi hasta görmek ise kendi işini kurmaya delalet eder.

Rüyada ölmüş anneyi hasta görmek

Rüyada ölmüş anneyi hasta görmek, rüya sahibinin çaba göstererek yüksek bir mevkiye ulaşacağına işaret eder. Ölmüş annenin hasta olduğunu görmek, ailede eski günlerdeki gibi bir yakınlığın kurulacağına yorulur.

Rüyada ölmüş babayı hasta görmek

Rüyada ölmüş babayı hasta görmek, rüya sahibinin kendi işinin başına geçip yönetici olacağına işaret eder. Kurulan işten rahat bir gelir elde edileceğine de yorulur.

Rüyada ölmüş birini hasta yatarken görmek

Rüyada ölmüş birini hasta yatarken görmek, rüya sahibinin hastalıklardan kurtulacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş babaanneyi hasta görmek

Rüyada ölmüş babaanneyi hasta görmek, üzüntülerin sona ereceğine yorulur.

Rüyada ölmüş dedeyi hasta görmek

Rüyada ölmüş dedeyi hasta görmek, huzurlu bir döneme girileceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş birinin hasta ziyaretine gelmesi

Rüyada ölmüş birinin hasta ziyaretine gelmesi, eski günlerdeki gibi bir yakınlaşmaya delalet eder.

Rüyada hasta birinin iyileştiğini görmek

Rüyada hasta birinin iyileştiğini görmek ferahlığa, esenliğe ve huzur bulmaya delalet eder. Bereketli bir döneme girileceğine de yorulur. Hasta birini iyileşmiş görmek ya da hastanın iyileşmesi, rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemi geride bırakacağına işaret eder.

Hasta birini sağlıklı görmek, uzun zaman önce tanışılmış hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine işaret eder. Sevilen ve sayılan biri olunacağına, borçların ödeneceğine de yorulur. Hasta olan birinin iyileştiğini görmek, maddi ve manevi sorunların biteceğine delalet eder. Hasta olan birini iyileşmiş görmek ise daha rahat bir hayatın müjdesidir.

Hasta birini ayakta görmek, rüya sahibinin doğru yoldan ayrılmadığı için başına bela gelmeyeceğine ve Allah tarafından korunacağına işaret eder. Rüya sahibinin sağlığı için beslenmesine dikkat edeceğine de yorulur.

Rüyada gerçekte hasta olan birinin iyileştiğini görmek

Rüyada gerçekte hasta olan birinin iyileştiğini görmek, ferahlığa ve esenliğe delalet eder. Rüya sahibinin huzur bulacağına ve bereketli günlere gireceğine yorulur.

Rüyada yatalak hastanın iyileştiğini görmek

Rüyada yatalak hastanın iyileştiğini görmek, kötü hâlden iyi hâle geçileceğine işaret eder. Yatalak hastanın yürüdüğünü görmek, istenen iş için hayırlı kapılar açılacağına delalet eder. Parasızlığın yol açtığı tatsızlıkların ve ailevi sorunların biteceğine de yorulur. Yatalak hastayı yürürken görmek de geçim sıkıntısının sona ermesine işarettir.

Yatalak hastanın ayağa kalktığını görmek, rüya sahibinin bir haberle neredeyse yıkılan bir kimseye büyük destek olacağına işaret eder. Sorunların ortadan kalkacağına, zararın telafi edileceğine ve neşenin yerinde kalacağına yorulur. Yatalak hastayı ayakta görmek de zararın telafi edilmesine delalet eder.

Rüyada yürüyemeyen hasta birinin yürüdüğünü görmek

Rüyada yürüyemeyen hasta birinin yürüdüğünü görmek, yatalak hastanın yürümesi gibi arzu edilen işte önün açılacağına yorulur. Hastayı yürürken görmek, ailevi sorunların biteceğine ve maddi sıkıntının sona ereceğine delalet eder.

Rüyada hasta hayvan görmek

Rüyada hasta hayvan görmek, geçim darlığının son bulmasına ve sıkıntılı günlerin geride kalmasına yorulur. Hasta aslan görmek de darlığın sona ereceğine işaret eder.

Rüyada hasta kedi görmek

Rüyada hasta kedi görmek, ilişkinin iyi gideceğine ve uzun zamandır birlikte olunan kişiyle evlenileceğine işaret eder. Geçim sıkıntısının son bulacağına da yorulur.

Hasta kediye yardım etmek, zevk ve sefa içinde olunacağına ve kazancın artacağına delalet eder. Zor durumda kalındığında çevredekilerden yardım görüleceğine de işaret eder.

Hasta yavru kedi görmek, mutluluğun ve başarının sırrını çözmeye ve manevi açıdan iyi bir dönem geçirmeye yorulur. Hasta kedi yavrusu görmek ise maddi rahatlığa ve dünyaevine girmeye işaret eder.

Rüyada hasta köpek görmek

Rüyada hasta köpek görmek, geçim sıkıntısının son bulmasına yorulur. Rüya sahibinin işlerinin yoluna gireceğine işaret eder.

Rüyada hasta inek görmek

Rüyada hasta inek görmek, geçim darlığının ardından gelecek bolluğa yorulur. Hasta inek kesmek de darlığın geride kalıp bolluğa erileceğine işaret eder.

Rüyada hasta kuş görmek

Rüyada hasta kuş görmek, sıkıntının sona ermesine yorulur. Muhabbet kuşunun hasta olduğunu görmek, maddi ve manevi hiçbir eksiğin kalmayacağına delalet eder. Bu rüya sevince, ferahlığa ve sorunların çözümüne de işaret eder. Hasta güvercin görmek de hasta kuş gibi sıkıntının geride kalacağına işaret eder. Hasta kuşu iyileştirmek ise hasta kediye yardım etmek gibi kazancın artacağına delalet eder.

Rüyada hasta koyun görmek

Rüyada hasta koyun görmek, sıkıntılı bir dönemin bitip berekete kavuşulacağına yorulur. Hasta koyun kesmek de sıkıntının sona ermesine işarettir.

Rüyada hasta at görmek

Rüyada hasta at görmek, aksayan işlerin yeniden yoluna gireceğine işaret eder.

Rüyada hasta tavuk görmek

Rüyada hasta tavuk görmek, hanedeki geçim sıkıntısının son bulacağına yorulur. Hasta horoz görmek de sıkıntının sona ermesine işaret eder.

Rüyada hasta ziyaretine gitmek

Rüyada hasta ziyaretine gitmek, sevinçli haberler alınacağına ve beklenen haberin yakında geleceğine işaret eder. Rüyada istemediği bir ziyarete zorlanmak ise hoşlanmadığı kimselere katlanmak zorunda kalınacağına yorulur.

Eve hasta ziyaretine gitmek, eldeki işlerin hayırlı ve güzel bir hal alacağına işaret eder. Kötü günlerde ziyaret edilen kimselerin rüya sahibine destek olacağına da delalet eder. Bekâr için hasta ziyaretinde bulunmak evliliğe yorulur.

Hasta ziyaretine gelenleri görmek ise ziyaret alan tarafın rüyasıdır. Rüya sahibinin zor gününde yanında duracak kimselerin bulunacağına işaret eder.

Rüyada kalabalık hasta ziyareti görmek

Rüyada kalabalık hasta ziyareti görmek, sevinçli haberin pek çok kişiyi birden sevindireceğine yorulur. Rüya sahibinin herkesçe takip edilen biri olacağına işaret eder.

Rüyada hasta birinin öldüğünü görmek

Rüyada hasta birinin öldüğünü görmek, gerçekte ağır hasta olan biri için o kişinin vaktinin az kaldığına yorulur. Bu rüya, rüya sahibine o kişiye ve geride bırakacağı çocuklara karşı sorumluluğunu yerine getirmesini hatırlatır. Rüya sahibinin hayır işlerinde yarışmasına da işaret eder.

Hasta olan birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin ölen kişiye karşı borçlarını ödemesine işaret eder. Hasta birinin öldüğünü görmek ve ağlamak ise yeni çalışmalar yapılacağına ve mutsuz günlerin kısa zamanda biteceğine yorulur. Hasta birini ölmüş görmek, sorunları düzeltmek için büyük uğraş verileceğine delalet eder. Hastanın ölmesi de rüya sahibine hayır işlerinde yarışmayı hatırlatan bir alamettir. Birinin ölümcül hasta olduğunu görmek, o kişiye karşı sorumlulukların yerine getirilmesine işaret eder.

Rüyada hasta birine yardım etmek

Rüyada hasta birine yardım etmek, yeni bir işe geçileceğine ve çekilen zorlukların biteceğine işaret eder. Borçların ödenmesine, işlerin takdir görmesine ve yardım sayesinde bereketin artmasına yorulur. Hasta bir kadına yardım etmek, maddi ve manevi açıdan çok iyi bir noktaya gelineceğine delalet eder.

Hasta çocuğa yardım etmek de yardım sayesinde artacak berekete işaret eder. Hasta birine para vermek, yapılan yardımın bereket olarak geri döneceğine yorulur. Hasta birine su vermek, zorlukların biteceğine işaret eder. Hasta birine şifa dilemek, kırgınlıkların geçeceğine ve küsülen kişilerle aranın düzeleceğine işaret eder. Hasta birini yıkamak da çekilen zorlukların biteceğine yorulur.

Rüyada hasta bakmak

Rüyada hasta bakmak, yokluk çeken birine yardım edileceğine ve rüya sahibinin güç ve cesaret bulacağına delalet eder. Tövbelerin kabul olacağına da yorulur. Hasta kadına bakmak, yaşanan zorlukların üstesinden gelineceğine ve müşterilerin çoğalacağına işaret eder. Hasta çocuğa bakmak da zararlı bir alışkanlıktan uzaklaşılacağına yorulur.

Yatalak hastanın altını temizlemek yolculuğa işaret eder. Mal ve rızkın artmasına, zor dönemin sona ermesine ve aile hayatında büyük sevince delalet eder. Hasta refakatçisi olmak, gönüldeki boşluğu dolduracak birinin çıkacağına ve dertlerin biteceğine işaret eder.

Rüyada hasta birini kucağında taşımak

Rüyada hasta birini kucağında taşımak, hasta birine yardım etmek gibi çekilen zorlukların biteceğine ve bereketin artacağına işaret eder. Hasta birini taşımak, rüya sahibinin bir başkasının yükünü hafifleterek kendisi de kazanç elde edeceğine yorulur.