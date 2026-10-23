Rüyada kayısı görmek bereketli bir döneme, kârlı ticarete ve artan kazanca delalet eden hayırlı bir rüyadır.

Rüyada kayısı görmek, tabir geleneğinde meyvenin hâline ve rüyadaki sahneye göre yorumlanır. Kayısının olgun, ham, kuru ya da kurtlu oluşu, sarı ya da yeşil rengi, dalda mı yerde mi durduğu ve rüya sahibinin onu yiyip yemediği tabirin yönünü değiştirir. Ağacın kendisi, bahçesi, çiçeği, çekirdeği ve reçeli de ayrı ayrı yorumlanır.

Rüyada kayısı görmek

Rüyada kayısı görmek hayra yorulur. Kârlı bir ticarete, kazancın artmasına ve bereketli bir döneme işaret eder. Tabirciler bu rüyayı çoğunlukla mala, paraya, sağlık ve afiyete bağlar. Bazı yorumlarda evlada ve sevdiğine kavuşmaya da delalet eder.

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Rüyada kayısı, sıkıntıların ve maddi darlığın sona ereceğine alamettir. Rüya sahibi uzun zamandır uğraştığı bir işin karşılığını almaya yaklaşmış sayılır. Emeğinin boşa gitmeyeceğine, beklediği kazancın eline geçeceğine yorulur.

Rüyanın görüldüğü zaman da tabire etki eder. Kayısıyı mevsiminde görmek hayırlıdır ve kazanç haberini güçlendirir. Kayısıyı mevsimi dışında, kış ortasında görmek ise işlerin azalmasına ve maddi darlığa yorulur.

Rüyada kayısı bahçesi görmek

Rüyada kayısı bahçesi görmek bereketin, bolluğun ve zenginliğin yaklaştığına yorulur. Rüya sahibinin sorunlarını geride bırakıp huzurlu bir hayata geçeceğine, ayrılık yaşayanların birbirine kavuşacağına delalet eder.

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Rüyada kayısı yemek

Rüyada kayısı yemek isteklere ve dileklere kavuşmaya, şansın artmasına ve bahtın açılmasına işaret eder. Helal kazanca ve uzun süren bir hasretin bitmesine de yorulur. Rüyada kayısı yediğini görmek de rüya sahibinin dileğine erişeceğine delalet eder.

Olgun, tatlı ve sulu kayısı yemek mala, paraya ve altına delalet eder. Bu rüya kazancın bol ve kolay geleceğine alamettir.

Ekşi kayısı yemek ise hayra yorulmaz. Rüya sahibinin önüne çıkacak bir sıkıntıya işarettir.

Rüyada kayısı ağacından kayısı yemek

Rüyada kayısı ağacından kayısı yemek isteklere kavuşmaya, mala ve kısmete yorulur. Ağaçtan kayısı yemek dileklerin gerçekleşeceğine işaret eder. Ağaçtan kayısı koparıp yemek, rüya sahibinin beklediği isteğe kavuşacağına alamettir. Dalından kayısı yemek mal ve kısmet kazanmaya delalet eder. Dalından kayısı koparıp yemek de rüya sahibine kısmet kapısının açılacağına yorulur.

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Rüyada kayısı ağacı görmek

Rüyada kayısı ağacı görmek insanlara yardımı dokunan, faydalı ve iyi niyetli bir kimseye işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde ona destek olacak böyle birinin bulunduğuna yorulur. Bu rüya kısmete ve emeklerin boşa gitmeyeceğine de delalet eder.

Meyve veren kayısı ağacı zengin bir erkeğe ya da varlıklı bir kadına delalet eder.

Kayısı ağacının dalını kırmak ise aile içinde ya da yakın bir dostla kavgaya ve husumete işarettir.

Rüyada dalında kayısı görmek

Rüyada dalında kayısı görmek mutlu bir habere, berekete ve şifaya delalet eder. Rüyada ağaçta kayısı görmek meyvenin rengine göre ayrıca yorulur. Ağaçta duran yeşil kayısı gümüşe, sarı kayısı ise altına delalet eder.

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Rüyada kayısı ağacının çiçek açtığını görmek

Çiçek açmış kayısı ağacı hayra yorulur. Sabırla geçen bir sürenin sonunda aile içinde huzurlu günlere, dertlerden ve maddi sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada kayısı toplamak

Kayısı toplanan rüya zenginliğe ve kazanca, emeklerin karşılığını almaya işaret eder. Rızkın bollaşmasına ve borçların hafiflemesine yorulur. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği gelirin eline geçeceğine alamettir.

Rüyada ağaçtan kayısı toplamak

Rüyada ağaçtan kayısı toplamak maddi kazancın artmasına ve meslekte yükselmeye yorulur. Bekâr biri için zengin biriyle evlenmeye yorulur. Kayısı ağacından kayısı toplamak da rüya sahibinin işinde ilerleyip kazancını büyüteceğine delalet eder. Dalından kayısı toplamak ise büyük ve zor işlerin kolayca tamamlanacağına işarettir.

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Rüyada sarı kayısı toplamak

Rüyada sarı kayısı toplamak, rüya sahibinin sevdiği kişilerle güzel ve mutlu günler geçireceğine işaret eder.

Rüyada yerden kayısı toplamak

Rüyada yerden kayısı toplamak, rüya sahibini yoran sıkıntı ve üzüntülerin yakın zamanda dağılacağına alamettir.

Rüyada kayısı toplayıp yemek

Rüyada kayısı toplayıp yemek problemlerin çözüme kavuşmasına, hayata renk ve neşe gelmesine alamettir. Rüyada kayısı toplamak ve yemek başka bir yorumda zengin ama inancı zayıf biriyle tanışıp onun varlığından faydalanmaya yorulur.

Rüyada kuru kayısı görmek

Kuru kayısı, rüyada yakında alınacak güzel bir habere delalet eder. Hastalığın ve düşmanlığın bitmesine, hasta için şifaya işarettir. Meşakkatli durumların sona ereceğine, rüya sahibinin dertlerinden kurtulup kazanca kavuşacağına yorulur.

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Rüyada kuru kayısı yemek

Rüyada kuru kayısı yemek, girilen işlerden hayırlı ve bol kazançla çıkılacağına işaret eder. Kaçırılan fırsatların yeniden yakalanacağına alamettir. Rüya sahibinin kederinin kısa sürede hafifleyeceğine de yorulur.

Rüyada kayısının rengine ve hâline göre tabiri

Kayısının rengi ve hâli tabiri doğrudan etkiler. Sarı kayısı itibara ve zenginliğe, yeşil kayısı kazanca ve makama yorulur. Kurtlu kayısı da hayra yorulur. Taze kayısı ise başarıya işarettir.

Rüyada sarı kayısı görmek

Sarı renkli kayısı hayallerin teker teker gerçekleşmesine, huzurlu bir aile hayatına işaret eder. Makamın, itibarın ve zenginliğin artmasına delalet eder. Rüya sahibinin zorlu bir rakibini yeneceğine de yorulur.

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Rüyada yeşil kayısı görmek

Rüyada yeşil kayısı görmek maddi kazancın artmasına, yeni iş fırsatlarına, makam ve söz sahibi olmaya işaret eder. Sıkıntılardan kurtulmaya da yorulur. Rüyada yeşil kayısı yemek, yeni iş fırsatlarından gelecek kazancın rüya sahibinin eline geçeceğine delalet eder. Rüyada yeşil kayısı ağacı görmek gümüş türünden bir mala ve artan kazanca işarettir. Kayısının açıkça olgunlaşmamış, ham olduğu rüyada ise tabir değişir ve yakın zamanda bir soruna ya da hastalığa yorulur.

Rüyada kayısı çağlası görmek zorlukların biteceğine, helal rızka, huzur ve rahatlık içinde geçecek günlere işaret eder. Şöhret ve itibar kazanmaya da yorulur. Rüyada kayısı çağlası yemek de helal rızka ve rahat günlere delalet eder.

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Rüyada kurtlu kayısı görmek

Kurtlu kayısı beklenenin aksine rüyada hayra yorulur. Kazanç kapılarının açılmasına, zararların telafi edilmesine ve zor dönemlerin geride kalmasına işaret eder.

Rüyada yaş kayısı görmek

Rüyada yaş kayısı görmek başarının ve işlerin önünde engel kalmayacağının habercisidir. Olgunlaşmış taze kayısı hayra ve sağlığın yerinde olmasına yorulur.

Rüyada kayısı çekirdeği görmek

Kayısının çekirdeği rüyada hayırlı bir işe başlamaya, kâr getirecek bir girişime ve kolayca elde edilecek rızka işaret eder. Bazı yorumlarda huzurlu bir evlilik hayatına ve müjdeli haberlere de delalet eder.

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Rüyada kayısı çekirdeği kırıp yemek

Rüyada kayısı çekirdeği kırıp yemek hayırlı bir işe girişmeye ve kolay rızka yorulur. Rüyada kayısı çekirdeği yemek, rüya sahibinin başladığı işin kârını göreceğine işarettir.

Rüyada kayısı almak

Bolca kayısı satın aldığını gören kimse ileride zenginliğe kavuşur. Hasta biri için bu rüya hastalığın sona ereceğine delalet eder.

Rüyada kayısı reçeli yapmak

Kayısıdan reçel yapılan rüya maddi sıkıntıların bitmesine, süregelen tartışmaların çözülmesine işaret eder. Zararlı kişilerle bağın kopacağına da yorulur. Kayısı reçeli görmek ise iş konusunda büyük kâra ve mutlu bir habere alamettir.