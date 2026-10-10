Rüyada yorgan görmek, evin en mahrem eşyalarından birini konu alır ve tabiri yorganın hâline göre değişir. Yorganın yeni, eski, kirli ya da yırtık olması yorumu ayrı yöne çevirir. Rengi, kılıfının olup olmaması ve rüya sahibinin onu diktiği, yıkadığı, topladığı ya da birine verdiği de ayrıca dikkate alınır. Yatak yorgan, yastık yorgan ve bebek yorganı rüyaları da kendi yorumlarıyla bu sayfada yer alıyor.

Rüyada yorgan görmek

Rüyada yorgan görmek hayırlı bir rüya sayılır. Rahatlığa, huzura, esenliğe ve emniyete işaret eder. Bekâr kimse için yakın zamanda evlenmeye, nişanlanmaya ya da hayırlı bir kısmete delalet eder. Evli kişi için yuvada huzura ve eşler arasındaki bağlılığa yorulur. Mal mülk edinmek ve rızkın genişlemesi de bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

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Erkek için yorgan, kendisiyle yatacağı kadına, yani eşine delalet eder. Bu kadın güçlü, güvenilir ve faydalı bir eş olarak yorumlanır. Bazı tabirciler bu rüyayı eve misafir gelmesine ve uzun, sağlıklı bir ömre de yorar.

Büyük yorgan görmek rızkın genişlemesine ve hayallere kavuşmaya yorulur. Bir sürü yorgan görmek ise bol kazanca ve maddi sıkıntı çekmeden işleri başarmaya işarettir.

Rüyada bebek yorganı görmek

Rüyada bebek yorganı görmek, atılan adımlarla kısa sürede büyük başarı kazanılacağına ve zenginliğe işaret eder. Rüya sahibinin arkasından dua edenlerin çoğalmasına, evlilik ya da hayırlı kısmet haberine de yorulur. Özlenen biriyle kavuşmak, aile ve iş hayatında huzur bulmak bu rüyanın diğer müjdeleridir.

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Rüyada yatak yorgan görmek

Rüyada yatak yorgan görmek rahatlığa ve kolaylığa yorulur. Rüya sahibinin karşısına çözemeyeceği sorunların çıkmayacağına, işlerinin düzene gireceğine delalet eder. Evde de işte de huzur bulunacağının alametidir.

Bu rüya sıkıntılardan kurtulmaya ve kazancın artmasına işaret eder. Kırgınlıkların giderilmesi, mutlu ve huzurlu bir aile hayatı da yatak yorgan rüyasının müjdeleri arasında sayılır. Rüya sahibinin hiç beklemediği bir yerden destek görmesine, hayırlı makamlara yükselmesine de yorulur.

Yüklükte yatak yorgan görmek evde düzene ve mutluluğa yorulur. Rüya sahibinin bütün dertlerinden kurtulacağına, çevresindekilerin de kurtulmasına yardım edeceğine işaret eder. İşlerin düzelmesi, maddi gücün artması ve zor durumda kalan kimsenin derdine çare bulması da bu rüyanın haberleridir. Dünya malını alın teriyle hak etmeye ve huzurlu günlere delalet eder.

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Rüyada yorgan döşek görmek

Rüyada yorgan döşek görmek esenlik içinde olmaya ve rahat etmeye işaret eder.

Rüyada üst üste yatak yorgan görmek

Rüyada üst üste yatak yorgan görmek, kısa zamanda büyük kazanç getirecek işlere girilmesine ve malın günden güne artmasına işaret eder. Eşler arasında muhabbetin artmasına, sevilen kişilerden yardım görmeye ve sorunların tez zamanda çözülmesine delalet eder.

Yatak yorgan yığını görmek, girilen bir davadan kazançla çıkmaya ve uzun zamandır istenen hedeflere ulaşmaya işarettir. Yığın hâlinde yatak yorgan görmek çevrenin beğendiği biri olmaya ve para sahibi olmaya da yorulur.

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Rüyada başkasının evinde yatak yorgan görmek

Rüyada başkasının evinde yatak yorgan görmek hem zenginliğe hem makam sahibi olmaya işaret eder. Maddi kayıpların telafi edilmesine ve yapılan yatırımların sonuç vermesine delalet eder. Duaların kabul olacağına, keyfin ve neşenin yerine geleceğine, rüya sahibinin elinin bollaşacağına da yorulur.

Rüyada misafire yatak yorgan sermek

Rüyada misafire yatak yorgan sermek, eve misafir gelmesine ya da yolculuğa çıkmaya işaret eder. Düzen kurmaya ve taşınmaya da yorulur. Bu rüya maddi bakımdan güçlenmenin ve zorlukların üstesinden gelmenin alametidir.

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Rüyada yorgan dikmek

Rüyada yorgan dikmek, uzun süre uğraşılacak bir işe ve o işte gösterilen gayretin karşılığını bulmasına işaret eder.

Bekâr için hayırlı bir eşe, evli için evlilikte başarıyla sonuçlanacak çabalara delalet eder. İş arayan kimsenin rüyada yorgan dikmesi iş kapısının açılmasına yorulur. Mal mülk sahibi olmak ve iyi kazanç elde etmek de bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

Rüyada başkasının yorgan diktiğini görmek

Rüyada başkasının yorgan diktiğini görmek, iş hayatına yeni bir fikirle yeniden girileceğine işaret eder. Zorlukların çözülüp mutlu bir döneme geçilmesine, kendi işini kurup yönetici konumuna ulaşmaya delalet eder. Yorgan dikildiğini görmek ise emeğin hakkını almaya, uzun süren kötü olayların bitmesine ve ayrı düşenlerin kavuşmasına yorulur.

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Rüyada yorgan sırımak

Rüyada yorgan sırımak, herkesin hayran kalacağı bir düğünle dünyaevine girmeye ve gönülden geçenlerin gerçekleşmesine yorulur. Yeni iş ilişkilerine ve mal varlığının artmasına da işaret eder. Bir yoruma göre önce büyük tartışmalar çıkar ve sevilenlerle araya soğukluk girer. Ardından işler yavaş yavaş düzelir, girilen bir ortaklık da kazanca vesile olur.

Rüyada yorgan yapmak

Rüyada yorgan yapmak, hataların düzeltilmesine ve rakiplerin yenilmesine işaret eder. İş konusunda şansın açılmasına, toplumda adım atmaya delalet eder. Üzüntülerin kısa sürede bitmesi, aile içi sorunların unutulması ve beklenen bolluğun gelmesi de bu rüyanın müjdesidir.

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Yorgan köpümek, yani yorganın yününü kabartmak, işlerin büyüyeceğine ve ödemekte zorlanılan borçların kısa sürede biteceğine işarettir. İçteki sıkıntının kalkmasına, geçim derdinin hafiflemesine ve yeni tanışılan hayırlı biriyle evlenmeye de yorulur.

Rüyada yorgan diktirmek

Rüyada yorgan diktirmek, yorganın kaç kişilik olduğuna göre yorumlanır. Tek kişilik yorgan diktirmek kişisel bir işe işaret eder. Çift kişilik yorgan diktirmek ise geleceği biriyle birlikte planlamaya yorulur.

Rüyada yorganın rengine göre tabiri

Yorganın rengi rüyanın yorumunu değiştirir. Beyaz yorgan ferahlık ve mutluluk müjdesi taşırken kılıfsız beyaz yorgan bu müjdeyi tersine çevirir. Mavi yorgan ise başarıya yorulur.

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Rüyada beyaz yorgan görmek

Rüyada beyaz yorgan görmek rahatlığa, maddi bakımdan ferah bir hayata ve mutluluğa işarettir. Rüya sahibinin gönlüne göre evleneceğine delalet eder. Kurulan planların gerçekleşmesi de beyaz yorgan rüyasının müjdeleri arasındadır.

Rüyada kılıfsız beyaz yorgan görmek olumlu sayılmaz. Yorganın kılıfsız görülmesi, rüya sahibinin bazı insanlarla arasının açılmasına ve ciddi tartışmalara yorulur. Rüya sahibinin çevresinden beklediği desteği göremeyeceğine de işaret eder.

Rüyada mavi yorgan görmek

Rüyada mavi yorgan görmek, kısa sürede büyük başarılar elde edilmesine ve zorlukların aşılmasına delalet eder. Rüya sahibinin kendisini ve ailesini koruyabilecek duruma geleceğine yorulur.

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Rüyada yorgan katlamak

Rüyada yorgan katlamak, düzenli ve planlı bir hayata delalet eder. Rüya sahibinin işlerinin iyi ilerleyeceğine, attığı adımların yerli yerinde olacağına işaret eder.

Bu rüya bolluk bereketli günlerin alametidir. Rızkın artması, evin ve işin derli toplu yürümesi yorgan katlamanın müjdeleri arasında sayılır.

Rüyada yorgan yıkamak

Rüyada yorgan yıkamak, sağlık ve temizlik konusunda titiz ve dikkatli davranmaya işaret eder. Yaygın olan yorum budur.

Başka bir yoruma göre yorgan yıkamak, iş hayatında başarıyla üst mevkilere gelmeye delalet eder. Rüya sahibi hakkında söylenen olumsuz sözlerin unutulması da bu yorumun parçasıdır. Renkli yorgan yıkamak ise sıkıntının çabuk gelmesine yorulur.

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Rüyada yorgan iğnesi görmek

Rüyada yorgan iğnesi görmek, aile bireylerinden birinin sorununu çözmeye işaret eder. Askıda kalan bir işin yeniden hayata geçmesine, aile içindeki kırgınlıkların giderilmesine delalet eder. Bir yoruma göre kazanç yollarına engel çıkar, ancak bu engel uzun bir çabayla aşılır.

Rüyada yorgan topladığını görmek

Rüyada yorgan topladığını görmek, sorumlulukların ve yükümlülüklerin yerine getirileceğine işaret eder. Ortaklıklarla engellere rağmen başarıya ulaşmaya, borçların kapanmasına ve daha iyi bir döneme girmeye delalet eder. Uzun zamandır ayrı olan akrabaların buluşması, hanedeki huzursuzluğun yerini sevgiye bırakması da bu rüyanın haberidir.

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Rüyada yatak yorgan toplamak

Rüyada yatak yorgan toplamak iki türlü yorumlanır. Bir yoruma göre bu rüya sıkıntıların sürmesine ve sorumlulukların artmasına delalet eder. Rahatın kaçmasına da yorulur. Öbür yoruma göre ise yatak yorgan toplamak kazançlı işlere imza atmaya ve huzura işaret eder.

Rüyada yastık yorgan görmek

Rüyada yastık yorgan görmek küçük miktarda paraya işaret eder. Kısa süreli bir yolculuğa ve eğlenceye de yorulur. Yorgan yastık görmek de aynı biçimde küçük bir kazancın ve kısa bir seyahatin habercisidir.

Rüyada yorgan almak

Rüyada yorgan almak evlenmeye, emniyete ve rahatlığa işarettir. Temiz ve güzel bir evlilik yapmaya yorulur. Yorgan satın almak aile hayatında güzel gelişmelere, eve ve iş yerine bolluk bereket gelmesine delalet eder.

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Rüyada yorgan verilmesi

Rüyada rüya sahibine yorgan verilmesi, çok hayırlı kazançlara ve helal rızka kavuşmaya işaret eder. İşlerin istenen yönde ilerleyip maddi kazancın artmasına delalet eder. Tartışmaların çözülmesi, sevdiklerle yakınlaşma ve haneye huzur gelmesi de bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada yorgan taşımak

Rüyada yorgan taşımak, bekâr için uygun biriyle tanışıp evlenmeye yorulur. Evli kişi için aile bağlarının güçlenmesine işaret eder.

Bir başka yoruma göre yorgan taşımak, bulunulan yerdeki huzursuzluk ve düşmanlıklar sebebiyle oradan ayrılmaya delalet eder. Rüya sahibinin huzur arayışıyla yola çıkması da bu yorumun içindedir.

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Rüyada omuzunda yorgan taşımak

Rüyada omuzunda yorgan taşımak, işlerin kısa sürede kendiliğinden yoluna gireceğine ve endişelerin kalkacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin hırsını ve öfkesini kontrol ettikçe mutluluğa ve yeni kısmetlere kavuşacağına delalet eder. Girilen işlerin hayırla sürmesi ve ele geçen fırsatlarla kazancın artması da bu rüyanın müjdesidir.

Rüyada eski, yeni, kirli ve yırtık yorgan görmek

Yorganın hâli de rüyanın yönünü değiştirir. Yeni ve eski yorgan, kirli ve yırtık yorgan birbirinden farklı yorumlanır.

Rüyada eski yorgan görmek

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Rüyada eski yorgan görmek, geçmişte kalmış şeylerin yeniden ortaya çıkmasına işaret eder. Eski bir dost, nişanlı ya da sevgiliyle yeniden karşılaşmaya yorulur. Bazı tabirciler bu rüyayı telaşa ve iyi sonuç almayı engelleyen tartışmalara, dikkat edilmesi gereken bir uyarıya da yorar.

Rüyada yeni yorgan görmek

Rüyada yeni yorgan görmek yeniliğe işarettir. Yeni bir ev, araba, bağ bahçe, iş yeri ya da mülk sahibi olmaya yorulur. Evlenmek isteyen kimse için yakında dünyaevine girmeye, işlerin kısa sürede büyümesine delalet eder.

Rüyada kirli yorgan görmek

Rüyada kirli yorgan görmek bahtsızlığa, başarısızlığa ve mal kaybına yorulur. Kısmetin kapanmasına da işaret eder. Evli erkek için eşin vefasızlığına ve evlilikte çıkacak sorunlara delalet eder.

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Rüyada yırtık yorgan görmek

Rüyada yırtık yorgan görmek ayrılığa, uzaklaşmaya ve aile içinde huzursuzluğa işaret eder. Diğer bir yoruma göre ise yırtık yorgan sorunların çözülmesine ve küskünlerle barışmaya delalet eder.

Rüyada yorgana nevresim geçirmek

Rüyada yorgana nevresim geçirmek, rahat edilecek işlere girmeye işaret eder. İşlerin yoluna girmesine ve geçim derdinin son bulmasına delalet eder.

Rüyada birinin üstüne yorgan örtmek

Rüyada birinin üstüne yorgan örtmek, faydalı bir insandan menfaat görmeye işaret eder. Yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağına, huzurlu bir hayata ve isteklerin kısa sürede gerçekleşmesine yorulur.

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Rüyada birine yorgan vermek

Rüyada birine yorgan vermek, sevilen kişilere maddi ve manevi destek olunacağına delalet eder. Dileklerin gerçekleşmesine, şansın açılıp borçların azar azar ödenmesine işaret eder. Hasta kimse için şifa bulmaya yorulur. Bir yoruma göre ise aydınlık bir dönemin sıkıntıyla sona ereceğine delalet eder.