Yüksek sesle konuşanlar hakkında şaşırtıcı gerçek!

Yüksek sesle konuşan insanlar çevreleri tarafından zaman zaman sinirli, öfkeli veya agresif olarak değerlendiriliyor. Ancak bilimsel araştırmalar, ses tonunun yalnızca kişinin karakterini değil, o anda yaşadığı duygusal durumu da yansıtabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Humboldt Üniversitesi ve İsviçre'deki Cenevre Üniversitesiyle bağlantılı araştırmacıların çalışmaları, sesin yüksekliği, konuşma hızı ve tonundaki değişimlerin farklı duygular hakkında önemli ipuçları verdiğini ortaya koyuyor. Üstelik kişinin sesini nasıl kullandığı, yalnızca duygularını dışarıya yansıtmakla kalmayıp hissettiği duygunun şiddetini de etkileyebiliyor. Peki, bazı insanlar neden sürekli yüksek sesle konuşuyor ve bu davranış gerçekte ne anlama geliyor?

YÜKSEK SESLE KONUŞMAK HER ZAMAN ÖFKE BELİRTİSİ DEĞİL

Psikoloji alanındaki araştırmalar, sesin yükselmesinin her zaman saldırganlık anlamına gelmediğini gösteriyor. İnsanlar yalnızca kızgın olduklarında değil, çok sevindiklerinde, heyecanlandıklarında, şaşırdıklarında veya korktuklarında da yüksek sesle konuşabiliyor. Bu nedenle sesin yüksekliği tek başına kişinin öfkeli olduğunu göstermiyor.

14 FARKLI DUYGU İNCELENDİ

Araştırmacılar Rainer Banse ve Klaus Scherer'in 1996 yılında yayımlanan çalışmasında, profesyonel oyuncuların 14 farklı duyguyu sesleriyle canlandırdığı toplam 224 kayıt incelendi. Sesin yüksekliği, tonu ve diğer akustik özelliklerinin analiz edildiği araştırmada, insanların duygularının türü ve yoğunluğunun seslerinden anlaşılabildiği ortaya kondu.

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DUYGULAR YOĞUNLAŞTIKÇA SES TONU DA DEĞİŞEBİLİYOR

İnsanlar güçlü duygular yaşadıklarında vücutlarında da çeşitli değişimler meydana geliyor. Nefes alışverişi, kasların gerginliği ve sinir sisteminin verdiği tepkiler konuşma biçimini etkileyebiliyor. Böyle durumlarda sesin yüksekliği, konuşma hızı ve tonu değişebiliyor. Bu nedenle çok heyecanlanan bir kişi, herhangi bir tartışma yaşamasa bile normalden daha yüksek sesle konuşabiliyor.

BAZI İNSANLAR HEYECANLANDIĞINDA NEDEN BAĞIRIYOR?

Bir kişinin yaşadığı duygusal heyecan arttığında konuşma biçimi de daha hareketli hale gelebiliyor. Özellikle büyük sevinç, şaşkınlık veya korku anlarında sesin istemsiz şekilde yükselmesi mümkün. Araştırmalar, bu değişimin duygusal uyarılma düzeyiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Ancak yüksek sesle konuşan herkesin diğer insanlardan daha yoğun duygular yaşadığı söylenemiyor.

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SES TONU HİSSEDİLEN ÖFKEYİ DE ARTIRABİLİYOR

Konuyla ilgili dikkat çekici bir başka araştırmada, katılımcıların öfke uyandıran deneyimlerini farklı konuşma biçimleriyle anlatmaları istendi. Hızlı ve yüksek sesle konuşan katılımcıların kendilerini daha öfkeli hissettikleri, kalp atış hızları ve kan basınçlarında daha fazla artış yaşandığı görüldü.

YAVAŞ VE SAKİN KONUŞMAK FARK YARATABİLİYOR

Aynı araştırmada, öfke uyandıran olayları daha yavaş ve alçak sesle anlatan katılımcıların daha düşük öfke düzeyi bildirdiği belirlendi. Kan basıncı tepkilerinin de daha düşük olduğu görüldü. Bulgular, konuşma biçiminin yalnızca duyguların sonucu olmadığını, duygusal deneyimi de etkileyebileceğini gösteriyor.

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HER YÜKSEK SES SALDIRGANLIK ANLAMINA GELMİYOR

Araştırmalar, yüksek sesle konuşmanın saldırganlıkla eş anlamlı olmadığını ortaya koysa da bağırmanın hiçbir zaman saldırganlık içermediği söylenemiyor. Bir kişinin heyecanla sesini yükseltmesiyle karşısındakini korkutmak, aşağılamak veya baskı kurmak için bağırması aynı davranış olarak değerlendirilmiyor. Bu ayrımda konuşmanın içeriği, kişinin amacı ve karşısındaki insana yaklaşımı önem taşıyor.

AİLE ORTAMI DA KONUŞMA BİÇİMİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

İnsanların yetiştikleri aile ortamı ve alıştıkları iletişim biçimi de ses seviyelerinde farklılık yaratabiliyor. Bazı ailelerde yüksek sesle konuşmak günlük iletişimin doğal bir parçası olarak görülürken başka ortamlarda sesin hafifçe yükselmesi bile tartışma olarak algılanabiliyor. Bu nedenle bir kişinin konuşma biçimini değerlendirirken alışkanlıklarını ve bulunduğu ortamı da dikkate almak gerekiyor.

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YÜKSEK SESLE KONUŞANLAR DAHA DUYGUSAL MI?

Bilimsel bulgular, yoğun duyguların ses tonunu değiştirebildiğini ortaya koyuyor. Ancak sürekli yüksek sesle konuşan kişilerin diğer insanlardan daha duygusal olduğunu kanıtlayan yeterli veri bulunmuyor. Sesin yüksekliği, kişilik özelliklerinden çok o anki duygusal durum, konuşma alışkanlıkları ve iletişim ortamıyla birlikte değerlendiriliyor.

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BİR İNSANIN SESİ DUYGULARINI ELE VEREBİLİR

Psikoloji araştırmalarının ortaya koyduğu önemli sonuçlardan biri, insan sesinin duygular hakkında güçlü ipuçları taşıması. Konuşma hızı, sesin yüksekliği ve tonundaki değişimler; sevinç, korku, öfke ve heyecan gibi duyguların dışarıya nasıl yansıdığını gösterebiliyor. Ancak bir insanın karakteri veya niyeti yalnızca ses seviyesine bakılarak belirlenemiyor.