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        Haberler Dünya Yaşananlar polis kamerasında: Evin içinde zincirlenmiş kadın böyle kurtarıldı

        Yaşananlar polis kamerasında: Evin içinde zincirlenmiş kadın böyle kurtarıldı

        ABD polisi, Kentucky'deki bir evde zincirlenmiş halde bulunan kadını kurtardı. Kurtarma anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 12:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:06
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        Salı günü yayınlanan polis kamerası videosu, geçen hafta Louisville Kentucky'deki bir evde zincirlenmiş halde bulunan bir kadının kurtarılışını gösterdi.

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        Polisin sosyal medyada da paylaştığı videoda bir polis memuru, bir komşunun çığlıklar duyduğunu bildirmesinin ardından Çarşamba günü saat 19.00 civarında eve girmeye çalışırken görülüyor.

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        NBC News'in haberine göre olaya ilişkin 36 yaşındaki Moises May iki gün sonra tutuklandı.

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        Polis, May'in birkaç gün önce kadını kaçırdığının iddia edildiğini söyledi. Şüphelinin suçunu kabul etmediği ifade edildi.

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        May'in daha önce adam kaçırma, tehlikeye atma, saldırı, terörist tehdit ve taciz suçlarından tutuklandığı belirtildi.

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        Basında yer olan habere göre May kadın ile 14 Ağustos'ta tartıştı ve kadına vurdu. Kadın eşyalarını almak için geri döndüğünde May onu bir odaya kilitledi ve ardından zincirledi. Ardından da onu orada bırakıp cep telefonunu aldı.

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        Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

        * Haberin görselleri Louisville Metro Polis Departmanı'ndan servis edilmiştir.

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