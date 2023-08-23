Yaşananlar polis kamerasında: Evin içinde zincirlenmiş kadın böyle kurtarıldı

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Basında yer olan habere göre May kadın ile 14 Ağustos'ta tartıştı ve kadına vurdu. Kadın eşyalarını almak için geri döndüğünde May onu bir odaya kilitledi ve ardından zincirledi. Ardından da onu orada bırakıp cep telefonunu aldı.