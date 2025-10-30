Habertürk
Habertürk
        Yasemin Yürük ile Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı iddia edildi - Magazin haberleri

        Yasemin Yürük ile Pascal Nouma'nın aşk yaşadığı iddia edildi

        Yasemin Yürük ile emekli futbolcu Pascal Nouma'nın arasında aşk yaşandığı öne sürüldü

        Giriş: 30.10.2025 - 08:10 Güncelleme: 30.10.2025 - 08:10
        Aşk yaşadıkları iddia edildi
        'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük ile Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma hakkında bir iddia ortaya atıldı.

        İddiaya göre; çekimleri Belçika’da devam eden 'The Traitors Türkiye' programında sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Programda Pascal Nouma ile Yasemin Yürük’ün çekimler sırasında birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü. Henüz iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

        Fotoğraflar: Instagram, depoPhoto

        #Yasemin Yürük
        #Pascal Nouma
