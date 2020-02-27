Yarışmada öne çıkan isimlerden olan Survivvor yasin obuz, Daha önce Survivor yarışmasında gördüğümüz Taner Tolga Tarlacı ile bir dönem ev arkadaşlığı yapan Yasin Obuz, pilavcı işletiyor. Peki, geçtiğimiz dönemde MasterChef'te de karşımıza çıkan Yasin Obuz kimdir? Neleri? Kaç yaşında? Yasin hakkında bilinmesi gereken her şeyi yazımızda bulacaksınız.

Geçtiğimiz sezon MasterChef kariyeri sayesinde tanınan isimlerden olan Yasin, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında da yer aldı. Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 yılında, Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeş olan Obuz, çocuk yaştan beri sporla uğraşıyor. 32 yaşındaki Obuz, akrep erkeğidir. Obuz’un ilk spor lisansı ise 1998'de çıkmıştır. Profesyonel ve amatör olarak futbol ile ilgilenen Yasin, çocuk yaşlarda da 2 sene jimlastik yaptı ve basketbol oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan genç adam, o yıllarda fitness ile ilgilendi.

Üniversitedeyken mutfak merakı başlayan obuz, yemek öğrenmeye başladı. Yemek yapmanın ona mutluluk verdiğini fark eden genç adam, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Gezi tutkunu olan Yasin, neredeyse 20 ülke gezdi. Gittiği her ülkenin yaşayış biçimlerini, eğlence tarzlarını ve mutfak kültürlerini gözlemleyen Yasin, küçük bir işletmeye de sahip.

Eğlenceli kişiliği ile kısa sürede kendini sevdiren yasin obuz, bir dönem yemekteyiz yarışmasında da kendini gösterdi. Şimdi ise Survivor 2020’de gönüllüler takımında yarışan yasin obuz, burada da kendini göstermeyi ve yarışmayı almayı amaçlıyor.