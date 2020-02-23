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HaberlerSağlık

Yatağa mahkum yaşayan Halil 6 yıldır gözlerini kırpamıyor

Antalya'da ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan ve 6 yıldır gözlerini kırpamayan Halil Özçelik, yatağa mahkum yaşıyor

Halil Özçelik
AA

Antalya'da yaşayan İbrahim-Gülsüm Özçelik çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü Halil Özçelik (29),2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuar bölümü 2. sınıfındayken sağ gözünde görme bozukluğu yaşamaya başladı.

2014'TE GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Başlarda Behçet hastalığı teşhisi konulan Özçelik, denge ve konuşma bozukluğu yaşamasıyla okulu bırakarak Antalya'ya ailesinin yanına döndü.

Rahatsızlığı ilerleyen ve 2014'te görme yetisini kaybeden Özçelik, ilerleyen süreçte konuşma ve yürüme fonksiyonlarını da kaybederek yatağa mahkum hale geldi. Doktorların SSPE teşhisi koyduğu ve yüzde 100 engelli hale gelen Öztürk, 6 yıldır hastalıkla mücadele ediyor.

Anne Gülsüm Özçelik, oğlunun dansı ve müziği çok sevdiği için İngilizce fizik bölümünü bırakarak, yetenek sınavıyla İTÜ dans bölümünü kazandığını söyledi.

"HAYALLERİ YARIM KALDI"

Oğlunun üniversitedeyken gözlerinden rahatsızlandığını anlatan Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "İlerleyen zamanda oğlumun gözleri görmedi ve bununla beraber yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Hangi doktora götürdüysek bir şey yapamayacaklarını söylediler. Yurt içi ve yurt raporları gönderdik ama kimse yardımcı olmadı. Ben oğluma elimden geldiğince güç vermeye, umut vermeye çalışıyorum. Oğluma daha iyi bakabilmek için yıllardır dışarıya çıkmıyorum, oğlum 6 yıldır grip bile olmadı. Şimdilik anne diyebiliyor. Dans etmeyi ve müziği çok seviyordu, 4 müzik aleti çalıyordu ama şimdi oğlumun hayalleri yarım kaldı."

Sadece eşinin çalıştığını ve zor geçindiklerini belirten Özçelik, "Oğlumun bezi, ıslak mendilleri, kağıt havluları ve diğer malzemeleri çok pahalı ve eşim yetişemiyor. Kirada oturuyoruz ve eşim 5 kişilik aileye bakmaya çalışıyor. Oğlum engelli ama engelli maaşı vermiyorlar, sadece bakım maaşı alıyorum. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum." dedi.

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