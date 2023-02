HABERTURK.COM

Yatay geçiş aynı kurum içinde yapılabileceği gibi kurumlar arasında da yapılabilir. Yani yatay geçiş yapmak isteyen kişi okuduğu üniversite içinde farklı bir bölüme geçebilir ya da okuduğu üniversiteyi de değiştirebilir. Yatay geçiş nedir dediğimizde özetle, kişinin kazandığı okul ya da bölümü bazı kurallara uyarak değiştirmesi demektir. Okuduğu okul, bölüm ya da her ikisini değiştirmek isteyenlerin akıllarındaki sorulardan bir diğeri de yatay geçiş nasıl yapılır olacaktır. Başvuracak kişilerin istenilen yatay geçiş şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak bu şartlara değinmeden önce başvuru sağlanacak kurumların kendi içinde farklılıklar gösterdiğini ekleyelim. Bu farklılıklar ise başvuru için belirlenen not ortalaması ve yatay geçiş ile alınacak öğrenci sayısıyla ilgilidir. Üniversitelerin kendi içinde belirlediği kontenjan ve not ortalaması haricinde yatay geçiş için genel yeterlilikler bulunmakyadır. Okuduğu öğrenim programıyla ilgili değişiklik yapmak isteyen öğrenciler için yatay geçiş şartları şu şekilde;

- Yatay geçiş yapmak isteyenlerin okuduğu bölümde en az iki dönem yani bir öğretim yılını tamamlamış olmaları gerekir.

- Yatay geçişe yapmak için not ortalaması kaç olmalı diye baktığımızda 4'lük ve 100'lük sistem olarak ayırmak gerekiyor. 4'lük not sisteminde yaklaşık 3 -3.50 arasında ortalamaya sahip olma şartı aranırıyor. Ancak başvuru sağlamak için gerekli olan taban puanalar kurumların kendileri tarafından belirliyor.

- Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölüm farklı puan türünden öğrenci alıyor ise başvurmak isteyen kişinin sınava girdiği yıl istenilen puan türünün de hesaplanmış olması gerekmektedir.

- Yatay geçiş yapmak için başvurmak isteyenlerin disiplin cezası almamış olmamaları gerekir.

Maddelerden de anlaşılacağı gibi değişim yapmak için en az bir öğretim yılının tamamlanmış olması gerektiğinden üniversite 1. sınıfta yatay geçiş olur mu sorusunun cevabı hayır oluyor. Peki 4. sınıfta yatay geçiş yapılır mı diye merak edenlerseniz eğer son sınıfta da yatay geçiş yapılamadığını belirtelim.

Belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler için yatay geçiş nasıl yapılır sorusunu cevaplayalım. Bu konuda en önemli nokta kurum mu değiştireceksiniz yoksa bölüm mü değiştireceksiniz buna karar vermek... Eğer sadece bölüm değiştirmek istiyorsanız bunu merkezi yerleşim programıyla yapabilirsiniz. Bu durumda da geçiş yapılmak istenen bölüme puanınızın tutuyor olması gerekiyor. Ancak bölümü değil sadece okuduğunuz okulu değiştirmek istiyorsanız bunu da hem merkezi yerleşim puanı ile yapabileceğiniz gibi hem de bölüm ortalamanız ile yapabilmektesiniz. Yani yatay geçiş nasıl yapılır sorusunun en önemli kısmı geçişinizin kurum içi mi yoksa kurumlar arası mı olacağına karar vermek.

Bu kararı verdikten sonra geriye kalan ise prosedürlere uyarak başvrunuzu gerçekleştirmek olacaktır. Yani bir başka deyişle ortalama ile yatay geçiş yapılan üniversiteler bölüm değil kurum değişikliği yapabileceğiniz üniversitelerdir. Eğer bölüm de değiştirmek istiyorsanız sadece ortalamanız yeterli olmayacak üniversite sınavından aldığınız puan yani merkezi yerleşim puanınız da gerekli olacaktır. Son olarak kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yapmayı düşünen öğrencilerin en fazla iki kere başvuru hakkına sahip olduklarını da ekleyelim.