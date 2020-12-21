Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yatıya Misafirim Var kim kazandı? İşte Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi

Kanal D'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da haftanın birincisi belli oldu. Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele veriyor. Peki Yatıya Misafirim Var kim kazandı? İşte Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi

Yatıya Misafirim Var kim kazandı? İşte Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da geçtiğimiz cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Programda bu haftanın beşinci yarışmacısı Kayseri'den Berat Erdem oldu. Peki Yatıya Misafirim Var kim kazandı? İşte Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi

YATIYA MİSAFİRİM VAR KAZANANI KİM?

Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi açıklandı. Afyonkarahisar’dan Gülay Kasal, Konya’dan Meltem Kol, Adana’dan Gülşirin Şimşek, Kahramanmaraş’tan Onur Güzel ve Kayseri’den Berat Erdem arasında hangi yarışmacı haftanın birincisi yapılan oylama sonucu belli oldu.

18 Aralık Yatıya Misafirim Var haftanın birincisi Berat Erdem oldu..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef’te kim elendi 20 Aralık? Eray mı, Özgül mü? MasterChef Türkiye 2020 çeyrek finalistleri kimler oldu
TELEVİZYONİşte MasterChef 2020'de elenen isim
Reyting sonuçları 20 Aralık 2020 Pazar açıklanıyor... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON20 Aralık reyting sonuçları
MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye Eray Aksungur hayat hikayesi
TELEVİZYONMasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? - 20 Aralık MasterChef Türkiye’de elenen (veda eden) yarışmacı
TELEVİZYONMasterChef’te kim elendi, kim gitti?
Kefaret 6. yeni bölüm fragmanı izle - Kefaret 5. son bölüm...
TELEVİZYONKefaret 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arıza 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 15. son bölüm izle
TELEVİZYONArıza 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Menajerimi Ara 17. son bölüm...
TELEVİZYONMenajerimi Ara 18. bölüm fragmanı...
Maria ile Mustafa 17. yeni bölüm fragmanı fragmanı yayında mı? - Maria ile Mustafa 16. son bölüm...
TELEVİZYONMaria ile Mustafa 17. yeni bölüm...
Ramo 26. yeni bölüm ön izleme yayında - Ramo 25. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONRamo 26. yeni bölüm fragmanı yayında!
Sihirli Annem ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Sihirli Annem oyuncuları kimler, konusu
TELEVİZYONSihirli Annem ne zaman başlıyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X