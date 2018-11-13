Bir süredir adaylık üzerinde konuşmaktan kaçınıyor, “Karar vermedim, eşim de olmama razı değil” diyerek sorulardan kaçıyordu.

Belli ki CHP içinden geçmiş dönem adaylığı sonrasına yönelik sesler rahatsız etmiş, yanıt verme gereği duymuş.

Önce Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı…

“Ankara’yı zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır…” dedi

Burada kalmadı, “Başkent’e siyaset gözlüğüyle bakılamaz” deyip devamını getirdi:

“ Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur…”

Açıklamanın adresi belliydi geçen dönemki adaylık sürecine işaret edilerek CHP içinden gösterilen tepkilere yanıt veriyordu.

BENİMKİSİ GÜÇ BİRLİĞİYDİ

Açıklamasının hemen ardından telefon ettim, çalışmalarını yürüttüğü yeni bürosundaydı…

“Ortak akıl ve uzlaşı ile aday tespiti” cümlesiyle, “Abdullah Gül modeli mi öneriyorsunuz?” diye sordum.

Yanıt vermeden önce bir noktaya dikkat çekme gereği duydu…

CHP’nin lider ve yönetim kadrosu dışındaki kesimlerden, 2014 adaylık sürecinin ardından gelen istifasına yönelik tepkileri anımsattı.

“CHP’den aday olurken de açık konuştum; bunun bir iş ve güç birliği adaylığı olduğunu o zaman da açıkladım” deyip ekledi:

“O zaman benimkisi siyasi iş birliği değil, bir güç birliğini oluşturmak içindi… Bunu da başarıyla gerçekleştirdi…”

BEKAROĞLU, ŞENER DEĞİLİM

Milletvekilliği de önerildiğini ancak kabul etmediğini de açıkladı.

“Milletvekili olsam şimdi çok daha iyi mi olacaktı?” sorusuna yanıt aradı.

Neden kabul etmediğinin gerekçesini de CHP’ye katılan merkez sağdan iki ismi örnek vererek açıkladı:

“Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi. CHP’nin oyu %30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli...”

AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORLAR

Bugün de iş birliğinin yapılması gerektiğini belirtti.

“Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun” açıklaması yapan CHP’lileri hedef aldı, tepkisini koydu:

“Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek’ten ne farkları var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynı şeyi şimdi de onlar söylüyor. Bizden olana destek veririz, olmayana vermeyiz anlayışından başka bir şey değil yaptıkları.”

ROZETSİZ BAŞKAN

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu her cümlesinde ayrı ve itibarlı tutarak sözlerini sürdürdü:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her aşamada altını çizdiği gibi, kurtuluşun yöntemi ‘rozetsiz başkan’dır. Çünkü her kesimden oy alması halinde Ankara kurtulur. Bunun için 3-5 parti bir araya gelir ve hedefini Ankara’yı zihniyetten kurtarmak üzerine kurar.”

GÜL MODELİ Mİ?

“Abdullah Gül modeli mi istiyorsunuz; bir çatı adaylık mı beklentiniz?” sorusunu yineledim, üzerine basarak, “Onu söylemiyorum” yanıtını verdi.

Sözlerinin ardında yatanın, “Partiler bir araya gelmezse Ankara’nın kaybedileceğine dikkat çekmek” olduğunu söyledi.

“Bunun için de bir partiden aday gösterilmeniz gerekiyor. Tercihiniz CHP mi, İYİ Parti mi?” dedim, yanıtı şöyle oldu:

“Aday olmak için bir parti gerekir evet; ama önemli olan Ankara’dır. Öbüründen veya berikinden olmuş olmak değil; ben olmasam bile bütün partiler bir isim etrafında bütünleşip hangisinden aday gösterirse daha yüksek oy alacağına bakmalı. Müşterek noktası Ankara olmalı.”

Daha önceki adaylığı döneminde karşı çıkılan bütün projelerin, daha sonra AK Parti tarafından uygulamaya konulduğunu da anımsattı.

Telefonu kapatmadan; “Gönlünüz hangi partiden yana?” diye bir daha sordum, benzer yanıt aldım:

“Önemli olan Ankara’dır, seçimi harbe dönüştürmeden yarışı başarmaktır...”

Son noktayı da telefonu kapatırken koydu:

“Unutulmasın ki ben de adaylığımı henüz açıklamadım…”

BU AKŞAM BELİRLENİR

Yavaş herhangi bir şey söylemedi, ancak görünen o ki gönlünde CHP’den aday olmak yatıyor.

Ancak propaganda döneminde rozetsiz kalıp, diğer partilerin de desteğini bekliyor.

Diğerlerinin desteği olmasa da aday olur mu?

Ya da Yavaş adına tepkinin yüksek olduğu Parti Meclisi’nden adaylığı çıkamazsa ne yapar?

Sohbette bunların hiçbirine girmedik.

Ancak CHP’deki beklenti bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel gücü ve kararlılığının devreye girmesi…

Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 20.00’de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yapacağı ziyaret de bu kararlılığı ortaya koymak için İYİ Parti’nin görüşünü almak.

Akşener’in daha önce “İttifak değil ama iş birliği şart” diye bu sütunda dile getirdiği model ile Ankara ve diğer yerleri kesinleştirmek…



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Kesinleşen başkan adayları…

Partiler bu haftayı aday belirlemekle geçirecekler…

Muhtemel ki ay sonuna kadar da 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçe, 402 ilçe, 396 belde belediye başkan adayının adı kesinleşecek.

Bu aşamada şunu da belirteyim bazı büyükşehirlerde partiler de henüz deklare etmemekle birlikte adaylarını netleştirdi.

Diğer adaylar açısından ise AK Parti dün itibarıyla %30’unu kesinleştirirken, CHP’de bu hafta yapılacak PM ile bu oranın %60’ları aşması öngörülüyor.

MHP, İYİ Parti ve HDP’de de aday belirleme süreci hızla ilerliyor.

MHP lideri Bahçeli’nin daha önce açıkladığı illere yenilerini eklemesi beklenirken, İYİ Parti de hafta sonu 45 ilde aday nabzı tutacak; aday havuzunu netleştirecek.

Benzer durum HDP için de söz konusu…

Hafta sonu ve dün partilerin konuyla ilgili isimleriyle sohbet edip, adaylık sürecinde geldikleri noktaya ilişkin bazı veriler elde ettim…

İktidar partisinden başlarsam…

Yerel seçimden de sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yaptırdığımız araştırmalar seçmenin %30’unun karar vermek için aday ismini beklediğini bize gösterdi” dedi.

Bunun ötesinde adaylarla ilgili bilgi aktarmaktan uzak durdu.

ANKARA’DA ÖZHASEKİ KESİN

Ancak AK Parti koridorlarında adaylara yönelik güçlü veriler var.

Bunun başında da Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir adaylığı geliyor.

Aktardıklarına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Özhaseki’ye Ankara Büyükşehir adaylığını tebliğ etmiş.

Önceki Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldığı bir etkinlikte Özhaseki’nin kesinleştiğini belirtmiş…

Peki, Gökçek MHP’den aday olabilir mi?

Parti çevrelerinde Melih Gökçek’in adaylığı ihtimal dahilinde görülmüyor; ancak “Keçiören için adı dolaşan oğlu Osman Gökçek, AK Parti’nin Sincan adayı olursa şaşmayın…” öngörüsü de kayda geçiriliyor…

“Peki, olacak mı?” sorusuna, “Osman Gökçek gösterilse de gösterilmese de AK Parti için bedenini koyarak çalışır” cümlesiyle yanıt veriliyor.

YENİ BİR İSİM Mİ?

AK Parti’de İstanbul için en favori isim TBMM Başkanı Binali Yıldırım.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de kamuoyu araştırması yaptırılmış.

Sonuçlar beklendiğine vurgu yapılırken şu ilginç cümle dile getiriliyor:

“Bakarsınız liderimiz Erdoğan’ın, 1994’teki çıkışına benzer şekilde, İstanbul’a hizmet konusunda milleti kendisine inandıran, zımba gibi, genç, dinamik, ismi duyulmamış bir isim de çıkabilir…”

İzmir için AK Parti’de karara varılmamış.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener adı Büyükşehir için yine önde, ancak milletvekilleri Hamza Dağ, Atilla Kaya ile birlikte, rektör olan eski vekil Nükhet Hotar’ın ismi yoklanıyor.

TÜREL VE ŞAHİN’İN KESİN GİBİ

AK Parti’de kesin denilebilecek diğer iki isim Antalya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları…

Antalya’da “marka ismimiz” diye lanse edilen mevcut Başkan Menderes Türel’in adaylığı kesinleşmiş gibi; zaten başka aday ismi de geçmiyor.

Gaziantep’te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu ismi dolaşıma sokulsa da, Genel Merkez katlarında mevcut Başkan Fatma Şahin üzerindeki mutabakat yüksek…

ADANA’YA YENİ İSİM…

AK Parti’nin Adana havuzda da iki isim var; İl Başkanı Fikret Yeni ve milletvekili Julide Sarıeroğlu…

Fikret Yeni adı sosyolojik tabanla birlikte, AK Parti Genel Merkezinde daha çok yankı buluyor.

Kayseri için mevcut Başkan Mustafa Çelik ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın adı geçiyor.

AK Parti’de belediye başkanlarının ağırlıkla değişimine yönelik beklenti yüksek.

Eskişehir’de CHP’nin efsane ismi Büyükerşen’e karşı eski Bakan Nabi Avcı’nın adı dile getiriliyor; ancak adaylığa sıcak bakmadığının da altı çiziliyor.

CHP’NİN KESİNLEŞENLERİ

CHP’de de isimler kesinleşmeye başladı.

CHP liderlik katında Ankara için tek isim var; Mansur Yavaş…

Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti lideri Akşener ile bugün yapacağı görüşmede Yavaş ile birlikte bazı isimlerin kesinleşmesi de muhtemel.

Kesinlik derecesinde belli olan ise Balıkesir; aday milletvekili Ahmet Akın…

Mevcut büyükşehir başkanlarından; Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfü Savaş ve Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ile yola devamda kararlı.

Adana’da ise 2 isim önde, anketlerde önde olduğuna vurgu yapılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile farklı kesimlerin oyunu alma rahatlığında olacağına dikkat çekilen Ceyhan Belediye Başkanı Soner Çetin…

Havuzdaki aday sayısının ikiye indiği diğer il Antalya; Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek önde görülmekle birlikte, hizmetlerle göz dolduran ve beğeni toplayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da potadaki isim…

Bursa için ise en çok adı geçen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey…

İstanbul’da CHP lideri, “Her kesimden oy alabilecek partiler üstü bir isim” arayışında.

Ancak bir şirketin CEO’suna yapılan teklife güçlü yanıt gelmemiş olacak ki İstanbul’da ibre, merkez sağ kesimden gelip CHP’de beğeni toplayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na döndü.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik sözleri adaylığını güçlendirirken, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Akif Hamzaçebi adaylar arasında sıralanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’YE ÖZKAN

CHP’de yeni ve güçlü aday isimlerine de rastlanıyor.

Bunlardan biri Büyükçekmece’de Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis üyeliği yapan, halen Eyüp ve İBB’de Meclis ve İmar Komisyonu üyesi olan, kökten belediyeci Mahmut Sedat Özkan…

Özkan’ın adı CHP merkezinde Küçükçekmece için sıkça geçiyor.

Özkan’ın hizmetleri bir yana, CHP itibarını yükseltmek için gösterdiği tutum ve davranışlara övgü düzülüyor.

TAŞDELEN, YAŞAR, ATAÇ VE KURT

CHP’de görevine devam eden ve adaylığı tekrar kesinleşenler de var.

Ankara Çankaya’da Alper Taşdelen, Yenimahalle’de Fethi Yaşar; Eskişehir Tepebaşı’nda Ahmet Ataç, Odunpazarı’nda Kazım Kurt ile yola devamda kararlılık yüksek.

Bu hafta yapılacak PM’den isimlerin çıkma olasılığı da oldukça fazla.

Ankara’da siyaset yerel seçime kilitlenmiş durumda…

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