Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Şubat 2020 Salı yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'
22.00 Kafalar Karışık 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Hızlı ve Öfkeli 5 'Yabancı Film'
22.30 Hızlı ve Öfkeli 5 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.45 Deccal 2 'Türk Filmi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
23.45 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'
22.15 3'te 3 Tarih
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