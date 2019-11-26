Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Azize, Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve MasterChef Türkiye programı reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 26 Kasım Salı yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Düğüm Salonu
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çocuk
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Azize
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kadın
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Elimi Bırakma
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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