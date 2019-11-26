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Yayın akışı 26 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 26 Kasım 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Salı yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Azize, Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve MasterChef Türkiye programı reyting yarışında olacak. İşte, kanalların 26 Kasım Salı yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Düğüm Salonu

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çocuk

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Azize

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kadın

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Elimi Bırakma

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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