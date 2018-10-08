İTÜ Birinci Uygulama Dönem Raporu’na göre, elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1.3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekonomik karşılığı tek zamanlı tarifeler için yaklaşık 803 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için ise 1 milyar lira. Rapora göre, yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde Türkiye, kişi başı ağırlıklı ortalama 64 saat 24 dakika daha fazla aydınlıktan yararlandı. Pik saatlerde daha fazla elektrik tasarrufu sağlanırken, şebeke iletim sistemi açısından 2 bin megavatlık bir yatırım ihtiyacı ortadan kalktı. Konut ve hizmet sektöründe elektrik tüketiminde tasarruf sağlanırken, artan güneş enerjisi santrallerinin üretim profili ile tüketim profilinin uyumlaştırılması ile de ilave tasarruf elde edildi.

AB'YE ÖRNEK OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ülkemiz yaz saati uygulaması ile enerjisini daha verimli kullanacak. Aldığımız bu karar AB ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeye örnek olmuştur. Bu durum aldığımız kararın doğruluğunu da tekrar göstermiştir. Sürecin sosyal, ekonomik ve psikolojik taraflarını düşündüğümüzde Türkiye’nin son iki yılda kat ettiği mesafe bizler için önemli bir tecrübe oldu” dedi.





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