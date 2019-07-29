Yaz sıcaklarına çözüm olabilecek bir giyilebilir teknoloji ürünü geliştirildi. Japon teknoloji firması Sony’nin imzasını taşıyan bu ürün, kullanan kişiyi serinletecek.

Sony’nin “Reon Pocket” adını verdiği ürün, giysilerin arka yaka kısmına yerleştirildiğinde, kişinin vücut ısısını düşürmek veya artırmak için kullanılabiliyor.

Sony’nin kitle fonlama platformunda yerini alan “giyilebilir klima” Reon Pocket, kullanıcının boyun bölgesine yerleştiriliyor. Termoelektrik etkisinden yararlanan cihaz, kullanan kişiyi serinletebildiği gibi ısıtabiliyor.

Reon Pocket, giysisine takan kişinin vücut sıcaklığını 5 santigrat derece düşürüp, 10 santigrat derece artırabiliyor.

Sessiz çalışmasıyla dikkat çeken üründe ısı ayarı, akıllı telefon üzerinden bir mobil uygulamayla gerçekleştiriliyor. Bataryası bir tam günlük (24 saat) kullanım imkanı sunan Reon Pocket, USB-C kablo ile 2 saatte şarj edilebiliyor.

İŞTE O GİYİLEBİLİR KLİMA

2020 yılında ilk olarak Japonya pazarında satışa sunulması planlanan bu ilginç giyilebilir klima, şu ana kadar 4 binden fazla destekçiden toplam 70 milyon Yen’lik (yaklaşık 650 milyon dolar) bir kaynak toplamış.

54x20x116 mm boyutlarındaki Reon Pocket’ın ağırlığı ise 85 gram. Cihazın başlangıç fiyatı ise 12 bin 760 Japon Yeni, diğer bir iafdeyle 117 dolar olarak belirlenmiş.