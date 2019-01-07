Yerli kurumsal yazılım şirketi Etiya’nın CEO’su Aslan Doğan, Türkiye’de yazılım sektörünün 2018’de Türkiye ortalamasının 3-4 katı oranında, yüzde 15-16 seviyesinde büyüdüğünü söyledi. Türkiye’de bilişim sektörünün büyüklüğünün 25 milyar dolar, yazılım sektörünün büyüklüğünün ise 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Etiya CEO’su, 2018’de yazılım sektörünün daha hızlı büyüdüğünü, bu yılki büyümenin ise yaklaşık yüzde 15-16 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Doğan, “Beklediğimiz büyüme oranlarına göre düşük seviyelerde ama buna rağmen Türkiye’nin büyümesinin 3-4 katı yukarıda olduğunu görüyoruz. Türkiye 3T ile kalkınır. Tarım, turizm ve teknoloji. Teknolojinin ne kadar stratejik ve doğru bir yatırım alanı olduğunu aslında görmemizi sağlıyor. Bütün sektörler aşağı giderken, inşaat sektörü gibi ciddi teşvik verilen sektörler de buna dahil, yazılım büyümeye devam ediyor. Yazılım sektörünün ihracatı ise 1.3 milyar dolar seviyesinde” diye konuştu.

2019 yılı için Türkiye yazılım sektörü ile ilgili ciddi beklentiler içinde olduklarını söyleyen Doğan, sektörün bu yıl Türkiye büyüme rakamlarının üzerinde büyüyeceğini öngördüklerini belirterek, bu alanda kamu ve tarım başta olmak üzere, enerjide de yürütülen projelerin sektöre ivme kazandıracağını belirtti.

‘KUZEY AMERİKA’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Türkiye için yetişmiş, özellikle teknolojide çalışan işgücünün yurtdışına göçü konuşulurken, Etiya olarak her yıl artan sayılarda nitelikli iş gücünü Türkiye’de istihdam ettiklerine dikkat çeken Doğan, Etiya olarak 2018’i yüzde 30’luk bir büyüme ile kapattıklarını söyleyerek, “3 yılda 100 milyon dolarlık bir ihracat hedefi koymuştuk. Bu sene gelirlerimizin yüzde 40’ını yazılım ihracatı oluşturdu. 1 yılda 3 yıllık hedefimizi sağlayacak noktaya geldik. 2018’de çalışan sayımız da 700’ü aştık, işe alımlarımız da devam ediyor” dedi.

Şirket 10 farklı lokasyonda hizmet verdiklerini ve Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra yurt dışında Montreal, Amsterdam, Silikon Vadisi, Singapur, Dubai ve Lviv’de ofislerinin bulunduğunu aktaran Doğan, Kanada’nın ilk uçtan uca dijital mobil operatörünün lansmanı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yine aynı Kuzey Amerika’da yeni bir sözleşme daha imzaladık. Burada da yine bir operatörün uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayacağız” diye konuştu.

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