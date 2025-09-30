YDS/2 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) 16 Kasım'da yapılacak. YDS/2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç 30 Eylül Salı bugün başlıyor. Peki YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
YDS/2 başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları bugün başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak
2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 YDS/2 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.