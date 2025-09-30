Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YDS/2 BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        YDS/2 başvuruları başlıyor! ÖSYM ile 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) 16 Kasım'da yapılacak. YDS/2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç 30 Eylül Salı bugün başlıyor. Peki YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 08:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YDS/2 başvuru tarihleri 2025 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuruları bugün başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        2

        2025 YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

        Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak

        3

        2025 YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2025 YDS/2 başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

        2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.

        5

        YDS/2 NE ZAMAN?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

        2025 YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak.

        6

        YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!