Yemek borusu olmadan doğan bebeğe 5 günlükken ameliyat yapıldı

Merkez Karesi ilçesinde yaşayan ve bebek bekleyen Murat-Elif Koç çifti, kontrol için doktora gittiklerinde bebeklerinin suyunun fazla olduğunu yemek borusuyla alakalı bir sorun olabileceğini öğrendi.

Daha sonra 32 haftalıkken dünyaya gelen Alya Lina'nın yapılan kontrollerinde yemek borusunun olmadığı kesinleşti. Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur ve ekibinin 5 günlükken ameliyata aldığı Alya Lina bebeğe, yaklaşık 3 saatlik süreçte yemek borusu yapıldı.

Anne Elif ve baba Murat Koç, başarılı bir ameliyatın ve 43 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, Alya Lina'daki sağlık sorununun çok nadir görüldüğünü söyledi.

Çocuk kardiyolojisi ve yeni doğan uzmanlarıyla bebeği ameliyata hazırladıklarını belirten Okur, ameliyatın çok iyi geçtiğini dile getirdi.

Okur, bu hastalığa eşlik etmesiyle milyonda 2 veya 3 görülen, sol tarafta olması gereken atar damarın sağda olduğunu (sağ arcus aorta) tespit ettiklerini ve yemek borusunun üst kısmını damarların arasından zarar vermeden çıkardıklarını anlattı.

Prof. Dr. Hanifi Okur, mideyi biraz yukarı taşıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Şu an hastamız iyi, taburcu edeceğiz. Anne sütünü içiyor. Bu süreçte takipte kalacağız çünkü hastamızın yemek borusu yoktu, sonradan yapıldı. Bu durum nedeniyle hastanın. takipte kalması gerekiyor. Bu tip vakalarda yutma güçlüğü, daralma gibi sıkıntılar olabiliyor. Bu tür durumda da hastalara balon yapıyoruz. Sonra toparlıyorlar. Bu süreci aileyle birlikte yürütmek gerekiyor. Bebeğimiz beslenirken dikkatli olunması gerekiyor, başının yukarıya doğru durması gerekiyor ve bazı ilaçları kullanması gerekiyor. Bu ameliyatlar ekip işidir. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ailemizin yüzünün güldüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor, verdiğimiz emeğe değiyor. Bu süreci de hep birlikte atlatacağız."

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ BULUNMUYOR"

Anne Elif Koç da hamilelik sürecinde karnındaki suyun fazla olması nedeniyle muayene olduğu perinatoloji doktorunun kendisine çocuğun yemek borusunun tıkalı olabileceğini söylediğini dile getirdi.

Koç, sürecin kendileri için çok zor geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Bebeğim 5 günlükken ameliyat edildi. O süreç bizim için çok zor geçti ama çok şükür şu anda kucağımızda. Süreci sağlıklı geçti, kontrollerimize devam edeceğiz. Şu anda bir sıkıntımız yok. Önce burnundan beslendi, daha sonra ağız yoluyla beslenme başladı. Daha sonra emmeye başladı, şimdi takviye mama da veriyorum. Şu anda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Bizi yavrumuza kavuşturdukları için başta Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur hocamız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin eline, emeğine yüreğine sağlık."