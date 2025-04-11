Yemekteyiz kim kazandı? 11 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?
Zuhal Topal sunumuyla Yemekteyiz haftanın finali bugün ekrana geliyor. Zuhal Topal'ın oylarının eklendiği haftanın finalinde ise bir isim 150 bin TL'nin sahibini buluyor. Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Melis Göz, Zeynep Kılınç, Mahmut Aydın, Muhammed Erdemir Sevilay Aymak arasından sadece biri büyük ödüle kavuşacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 11 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödül kimin oldu?
Yemekteyiz kazanan isim merak ediliyor. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. Peki, 11 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kimin oldu?
YEMEKTEYİZ 7-11 NİSAN HAFTANIN YARIŞMACILARI
Melis Göz
Zeynep Kılınç
Mahmut Aydın
Muhammed Erdemir
Sevilay Aymak
ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi program bitimine doğru belli olacak.