Yemekteyiz kim kazandı? 29 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı?

Yemekteyiz kim kazandı? 29 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Ebru Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 29 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...