Yengesini 37 kez bıçaklamıştı! İşte verilen ceza! 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'da olay, 26 Ocak´ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar (34), çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2.5 yaşındaki Asya´yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi.

ELİNİ ÖPMEDİĞİ İÇİN ÇOCUĞU DÖVDÜ DHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar (39), yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, çocuğu dövdü.

'AĞABEY' DEMEDİĞİ İÇİN 37 KEZ BIÇAKLADI Asya'nın ağladığını duyarak alt kata inen Mehtap İlgar da iddiaya göre 'ağabey' demediği gerekçesiyle kayınbiraderi Recep İlgar'ın yumruklu saldırısına uğradı. Öfkesin dinmeyen Recep İlgar, ardından çocuklarının gözü önünde yengesini biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı.

SOL GÖZÜ KÖR OLDU Polis ekiplerince gözaltına alınan İlgar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 1 hafta boyunca tedavi gören Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Recep İlgar'ın karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Recep İlgar, Mehtap İlgar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER Mehtap İlgar'ın avukatı Veysel Açay, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Cezayı yetersiz bulduklarını söyleyen Açay, Recep İlgar'ın bu eylemi canavarca hisle gerçekleştirdiğini kaydetti. Açay, "Biz sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüsten değil de nitelikli olarak, canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüsten ceza alması için söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız ve söz konusu kararın artması için gerekli itirazlarda bulunacağız. Dosyayı üst mahkeme değerlendirecek. Sanık kanuni hadler açısından en yüksek cezayı almıştır ancak, nitelikli olarak adam öldürme suçundan ceza almasını temenni ederdik. Bu temennimiz içinde gerekli itirazları bir üst mahkemeye yapacağız" dedi.