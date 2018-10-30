iPhone veya iPad dendiğinde akla gelen ikonik 'home' (ana ekran) düğmesi bugünkü etkinlikle bir kayıp daha verecek gibi görünüyor. Home düğmesi olmayan yuvarlatılmış köşeleri yeni iPad Pro Apple’ın bugünkü etkinliğinde gün yüzüne çıkabilir.

Daha önce iOS 12'nin beşinci beta sürümünde benzerine rastlanan bir ikon yeni iPad’le ilgili önemli bir ipucu olabilir. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek olan 30 Ekim Apple Etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni iPad’in ana ekran düğmesi olmaması ve daha yuvarlak köşelere sahip olabilir.

iPhone X’te olduğu gibi üst kısmında çentik de bulunmayan bir iPad bugün karşımıza çıkabilir. Bugün yeni iOS'ta 2018 iPad Pro yeniden tasarımında daha ayrıntılı bir görünüme rastlanıldı.

ÇENTİK DE YOK

iOS'ta bulunan yeni ikon, Brooklyn'deki gerçekleştirilecek etkinlik sırasında duyurulmasını beklediğimiz 2018 iPad Pro'nun daha ayrıntılı bir görünümünü sunuyor. İkon yuvarlatılmış köşeleri olan bir iPad'i, Ana ekran tuşu ve çentik olmadan gösteriyor.

İkondaki dikkat çeken nokta ise çerçevelerin yeni iPhone'lara kıyasla daha geniş olması. Ne var ki ikon olduğu için çerçevelerin kalınlığı ikonun belirginleştirilmesi çabasının bir parçası da olabilir.

İkonda dikkat çeken bir başka detay ise açma kapama düğmesinin yeni iPhone modellerinin aksine hala yukarıda olması. Yeni iPhone modellerinde Siri'yi çağırmak, ekran görüntülerini almak ve düğme kombinasyonlarıyla cihazı kapatmak için kullanılan yan düğme, yeni iPad’de selefi modellerde olduğu gibi yukarıda kalmış olabilir. Birkaç saat içinde bu soruların cevaplarını hep birlikte alacağız.

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