Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile Kayseripsor, Süper Lig'in 39. haftasında karşı karşıya geldi. Konuk ekip İlhan Parlak'ın 40. dakikada attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 65. dakikada sahne aldı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor haftayı 41, Kayserispor da 39 puanla kapattı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam (Dk. 67 Wallace),Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 46 Mallan),Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Umut Bulut),Fofana (Dk. 90 Malle),Adem Büyük, Tetteh
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Sabovic (Dk. 85. Uğur Demirok),Avramovski (Dk. 67 Karahan Yasir Subaşı),Lennon (Dk. 85 Melih Okutan),Henrique, İlhan Parlak (Dk. 61 Luckassen)
Goller: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 65 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 24 Hafez, Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)
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