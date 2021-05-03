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Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 39. haftasında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Malatyaspor, Adem Büyük'ün golüyle 1 puanı kurtardı

Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

Kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile Kayseripsor, Süper Lig'in 39. haftasında karşı karşıya geldi. Konuk ekip İlhan Parlak'ın 40. dakikada attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 65. dakikada sahne aldı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor haftayı 41, Kayserispor da 39 puanla kapattı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam (Dk. 67 Wallace),Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 46 Mallan),Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Umut Bulut),Fofana (Dk. 90 Malle),Adem Büyük, Tetteh

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Sabovic (Dk. 85. Uğur Demirok),Avramovski (Dk. 67 Karahan Yasir Subaşı),Lennon (Dk. 85 Melih Okutan),Henrique, İlhan Parlak (Dk. 61 Luckassen)

Goller: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 65 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 24 Hafez, Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

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