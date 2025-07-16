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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Yeni Malatyaspor'da neler oluyor? Asbaşkan Aydın İşkur HT Spor'da açıkladı! - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor'da neler oluyor? Asbaşkan Aydın İşkur HT Spor'da açıkladı!

        2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da asbaşkan Aydın İşkur, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşkur, 2014-2025 arasında kulüpte yaşananlarla ilgili olarak Adil Gevrek ve o dönemki yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:09
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        Y.Malatya Asbaşkanı Aydın İşkur'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
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        Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aydın İşkur, HT Spor'a konuk oldu. Ata Selçuk'un sunduğu 'Bakış Açısı' programında açıklamalarda bulunan İşkur, kulüpte yaşanan ve yargıya taşınan konular hakkında bilgi verdi.

        Adıl Gevrek dönemini yargıya taşıdıklarını belirten Aydın İşkur'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        "Kaybedilen ve silinen veriler vardı. Onları geri getirdik ve şu an inceleme devam ediyor. İlk yaptığımız incelemede Tetteh olayında 22.05.2022 tarihinde Konyaspor'un 20 milyon liralık bir talebi var. Bu talep olmasına rağmen o dönemin yönetimi futbolcuyu satmaktan imtina etmiş. Anak aradan 30-35 gün sonra aynı futbolcu bedelsiz olarak Hull City'ye gitmiş."

        "2022 yılının ocak ayında onlarca ülkeden Yeni Malatyaspor'a sanal pos (mail order) yöntemiyle kaynağı belli olmayan bir para girişi var. Yeni Malatyaspor'un kara para aklama işi gibi bir sisteme dahil edilmesi gerçekten bizi üzdü. 2022'nin ocak-haziran dönemi arasında kulüp defterine baktığımızda o günün kuruyla yaklaşık 100 milyon dolar bir para var. Bu para geldi mi, sanal bir para mı, gerçek bir para mı? Gerçek paraysa nereye gitti?"

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