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Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı

Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı-siyahlılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçın 7'sinde yenik duruma düşmesine rağmen 90 dakika sonunda puan almayı başardı

Yeni Malatyaspor farklı galibiyetle nefes aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

Ligdeki son galibiyetini 13. haftada Kasımpaşa'ya karşı sahasında 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 5 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor (1-1) ve Demir Grup Sivasspor ile (2-2) berabere kalırken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a (3-1),MKE Ankaragücü'ne (3-1),Hes Kablo Kayserispor'a ise (1-0) mağlup oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında ise Çaykur Rizespor'u sahasında Kubilay Kanatsızkuş'un 2, Umut Bulut ve Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle 4-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 5 hafta sonra galibiyetle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Son haftalarda istediği sonucun uzağında kalan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşısında alınan farklı galibiyetle rahat bir nefes almış oldu.

Sarı-siyahlılar, bu sezon Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 18 maçta 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 24 puan topladı.

PES ETMİYOR

Sarı-siyahlılar ligde oynadığı 18 karşılaşmanın 7'sinde yenik duruma düştü. Söz konusu 7 maçın 2'sini kazanan Malatya ekibi, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor son geri dönüşünü ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor karşısında yaptı. Maçın 30. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-siyahlılar, 46 ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut, 74. dakikada ise Mustafa Eskihellaç'ın golleriyle sahasından 3 puanla ayrıldı.

Malatya ekibi, bu sezon Göztepe (1-1),Gaziantep FK (2-2),Medipol Başakşehir (1-1),Aytemiz Alanyaspor (1-1) ve Demir Grup Sivasspor (2-2) karşılaşmalarında geri düşmesine rağmen 1 puanla ayrılırken, 6. haftada sahasında Gençlerbirliği, 19. haftada ise yine sahasında Çaykur Rizespor müsabakasında yenik düşmesine rağmen 3 puanla ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, Çaykur Rizespor karşısında çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Son haftalarda aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, Çaykur Rizespor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade etti.

Çelikel, karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor maçı bizim için çok önemliydi bu karşılaşmayı kazandığımız için mutluyuz. Galibiyetten dolayı teknik heyeti, futbolcuları kutluyorum. Karşılaşmada, hocamızın yaptığı oyuncu değişiklikleri ve futbolcularımızın gayretiyle ikinci yarıda farklı bir Yeni Malatyaspor izledik. Bu durum bizi sevindirdi. Şu an hafta içi oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına odaklandık. Oradan da puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Bu mücadeleyi verdiğimiz sürece, iyi bir takım olduğumuzu, kolay yenilmeyeceğimizi herkese gösterme devam edeceğiz."

"GERİDEN GELİP FARKLI KAZANMAK AYRI BİR MUTLULUK"

Takımın son 5 haftada kötü bir tablo ortaya koyduğunu belirten Çelikel, "Çaykur Rizespor galibiyetiyle 5 haftalık kötü gidişata 'dur' dedik. Ayrıca karşılaşmayı geriden gelip farklı kazanmak ayrı bir mutluluk. Futbolcularımız bir an olsun oyunu bırakmadı. Bundan dolayı herkesi kutluyorum. Galibiyeti de taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Hakkı Çelikel, transfer çalışmalarının da sürdüğünü anlatarak "Orta saha veya kanat olabilir. Sezonun ikinci yarısında takımı daha iyi yerlere getirebilecek bir kadroyu kuracağız. İnşallah Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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