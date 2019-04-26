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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. " dedi.

Erol Bulut

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın sonucuna bakarak konuşmak istemediğini belirten Bulut, "Malatyaspor'da hedefimiz bu şehre ve kulübe final yaşatıp kupayı getirmekti. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İkinci yarıda oynadığımız futboldan dolayı özür diliyoruz. İlk yarı iyi bir futbol vardı, öne geçebilirdik. Maalesef olmadı, nitekim elenmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin tamamlanmasına 5 maçın kaldığını hatırlatan Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor'un en iyi şekilde oynayıp en iyi yerde bırakacağını düşünüyorum. Ekibimizle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşup kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız." diye konuştu.

Erol Bulut, gazetecilerin "İstifa mı etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu ise yanıtsız bırakarak toplantı salonundan ayrıldı.

 

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