Millî Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

26 Nisan tarihinde kamuoyunun görüşüne açılan ve askı süresi 1 hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle sistem 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu.

Bakan Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.