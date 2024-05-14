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        Haberler Gündem Eğitim Yeni müfredatın odağındaki Türkçe becerilerini ölçen büyük araştırma tamamlandı

        Yeni müfredatın odağındaki Türkçe becerilerini ölçen büyük araştırma tamamlandı

        Türkçe dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin ölçülmesi amacıyla uygulanan ve uluslararası geçerlik belgesine sahip izleme araştırması "Türkçe Dört Beceri Sınavı", 40 ilde 11 bine yakın öğrencinin katılımıyla tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:26
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        Türkçe becerilerini ölçen büyük araştırma tamamlandı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), beceri temelli yeni müfredatın odağında yer alan Türkçe dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin ölçülmesi amacıyla uygulanan ve uluslararası geçerlik belgesine sahip izleme araştırması "Türkçe Dört Beceri Sınavı", 40 ilde 11 bine yakın öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

        Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ilk uygulaması yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre 2 yıllık döngüler halinde yapılmasına karar verilen Türkçe Dört Beceri Sınavı'nın ikincisi bu yıl gerçekleştirildi.

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        Sınav, uluslararası standartlarda tasarlanan elektronik sınav (e-Sınav) salonlarında tümüyle elektronik ortamda, öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştirildi. 2024 yılı uygulamasına, 4., 7. ve 11. sınıflardan toplam 10 bin 635 öğrenci katıldı.

        Dünya genelinde uygulanan dil sınavlarının kalitesini değerlendiren ALTE (Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği) kuruluşu tarafından denetlenen ve Q-Mark kalite belgesi almaya hak kazanan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, e-Sınavın hazırlanması ve uygulanması sürecini de ALTE'nin standartlarına uygun olarak yürüttü.

        AÇIK UÇLU SORULAR DA SORULDU

        Sınavda öğrencilere yöneltilen çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular, Türkçe dersi öğretim programı, ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Sınavı (ABİDE) yeterlikleri ve 21. yüzyıl becerileri incelenerek oluşturulan düzeylere göre alanında uzman ekiplerce hazırlandı.

        ÖZEL MİKROFONLAR VE KULAKLIKLARLA SINAV YAPILDI

        Sınavda, öğrencilerin dört temel dil becerisi değerlendirildi. Okuma bölümünde verilen metinlere ilişkin açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulara cevap veren öğrenciler, dinleme/izleme bölümünde ise ortam seslerini geçirmeyen kulaklıklar aracılığıyla farklı düzeylerdeki dinleme etkinliklerini dinleyip açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları yanıtladı.

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        Konuşma bölümünde, sadece öğrencilerin seslerini alan özel mikrofonlarla konuşma etkinlikleri; yazma bölümünde ise verilen konulara ilişkin paragraf ve metin düzeyinde yazma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        KAĞIT-KALEM UYGULAMASI DA KULLANILDI

        Önceki uygulamalarda tamamen bilgisayar ortamında yapılan sınavın 2024 yılı uygulamasında, farklı bir uygulamaya yer verildi. Bu kapsamda, bilgisayar ortamında yazı yazan öğrencilerle kağıt-kalem kullanarak yazı yazan öğrencilerin yazma becerilerindeki düzeylerini karşılaştırabilmek amacıyla yalnızca 4. sınıflar için bazı bölgelerde kağıt-kalem uygulaması kullanıldı.

        Türkçe Dört Beceri Sınavı'nın, öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik açık uçlu soruları, alanında uzman öğretmenler tarafından puanlanacak.

        POLİTİKA ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

        Sınavdan elde edilecek verilerle, Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı dersleri öğretim programlarına, öğretmen yeterliklerine ve ders materyallerine yönelik etkili politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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        Ayrıca okullarda verilen ana dil eğitiminin niteliğini ölçmeyi hedefleyen araştırmanın, eğitim sisteminde uygulanan ana dil öğretimi ile ilgili politikaların sonuçları hakkında önemli bilgiler sunması bekleniyor.

        TÜRKÇENİN KORUNMASI VE GELİŞİMİ İZLENİYOR

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli taslağında, Türkçenin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması temel bir politika olarak yer alıyor.

        Bu kapsamda düzenlenen Türkçenin korunması ve gelişiminin izlendiği Türkçe Dört Beceri Sınavı'ndan elde edilecek bulgular, eğitim politikalarına da yön verecek.

        MEB tarafından Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan biri olan izleme araştırması, Türkçe derslerindeki 4 dil becerisine odaklanan yeni öğretim programlarının hedeflerine ulaşması noktasında bulgular sunması açısından da önem taşıyor.

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