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HaberlerOtomobilYeni Opel Corsa Türkiye'de

6'ncı nesil Opel Corsa Mart'ta satışa sunulacak

Alman otomobil üreticisi Opel, b-segment hatchback modeli Corsa'nın 6'ncı neslini Mart ayında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Dizel ve benzinli güç seçenekleri ile satışa çıkacak otomobilin, Avrupa'da yollarda olan elektrikli versiyonu Türkiye'ye getirilmeyecek. Otomobilin Türkiye lansmanında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, Corsa için şimdiden 2 bin adet sipariş aldıklarını, yıl içinde ise 8 bin 500 adet Corsa getireceklerini söyledi. Opel'in ürün gamının yenilenmeye başladığından da bahseden Alpagut Girgin, "Opel d-segment bir SUV üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ürün portföyümüzdeki en büyük otomobilimiz olacak modelin piyasaya çıkış tarihi ise belli değil" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Opel Corsa
Yiğitcan Yıldız

2017'den bu yana Fransız otomotiv grubu PSA bünyesinde faaliyet gösteren Opel, b-segment hatchback modeli Corsa'nın altıncı neslini Türkiye'ye getirdi. 

Yapılan açıklamaya göre, Alman markanın küçük sınıftaki temsilcisi Türkiye’de 1 Mart’ta satışa sunulacak. 

Yeni Corsa'nın Türkiye lansmanında konuşma fırsatı bulduğumuz Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yakın bir zaman önce yeniden yapılanan markanın geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Corsa modelinin beş nesli ile Türkiye'de son 20 yılda 220 binin üzerinde müşteriye ulaştığını kaydeden Girgin, uzun vadede Corsa'nın Opel ürün gamında Türkiye'de en çok satılan model olabileceğini belirtti.

Filo satış oranının yüzde 30'u geçmeyeceğini bildiren Girgin, "Biz perakendeci bir markayız. Yeni Corsa için şimdiden 2 bin sipariş var. Yıl içinde 8 bin 500 adet Corsa getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Opel'in ürün gamının yenilenmeye başladığından da bahseden Alpagut Girgin, markanın d-segment bir SUV üzerinde çalıştığını, fakat bu modelin piyasaya çıkış tarihinin henüz belli olmadığını aktardı.

Opel'in C-segment SUV modelinin Peugeot 3008 ile aynı platformu paylaştığı göz önüne alındığında, Opel Türkiye Genel Müdürü'nün bahsettiği d-SUV modelin de Peugeot 5008 ile aynı platformu ve ölçüleri paylaşması, hatta 7 kişilik olması sürpriz olmayacaktır.

3 BENZİNLİ BİR DİZEL

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin'in açıklamalarının ardından, gelelim yeni Corsa'ya.

Güçleri 75 ile 130 beygir gücü arasında değişen benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulacak yeni Corsa'da, 1.2 litrelik atmosferik ve turbo beslemeli benzinli motorlar ile 1.5 litrelik turbo dizel ünite görev yapacak. Dizel motor sadece manuel şanzıman ile alınabilirken, benzinli seçeneklerde ise 8 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.

Benzinli motorların güçler sırasıyla 75, 100, 130 beygir olarak açıklanırken, dizel ünitenin gücü ise 102 beygir olarak açıklanıyor.

Çift renkli tavan seçeneği ile dikkat çeken yeni Corsa'nın, yerini aldığı modele göre 39 mm uzadığı ve ağırlığında da yüzde 10 azalma yaşadığı verilen bilgiler arasında.

Yeni Corsa'nın donanımlarına bakıldığında da, tamamı dokunmatik olan yeni bilgi-eğlence sistemleri beş, yedi ve 10 inç olmak üzere üç farklı versiyon ile sunuluyor. Yedi inçlik multimedya sisteminde Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak sunulurken, 10 inçlik sistemde bu özelliklere ek olarak navigasyon yer alıyor.

FİYATLAR LANSMANA ÖZEL

Ayrıca, yeni Corsa’nın Edition donanım seviyesinden itibaren, otomatik acil durum freni ve yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, şerit koruma özeliği ile şerit takip sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi donanımlar standart olarak sunulduğu belirtiliyor.

Yeni Corsa donanım seviyelerinin dışında sunulan opsiyonlar arasında ise,  siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı tavan renk seçeneğine ek olarak, panoramik cam tavan isteğe bağlı olarak alınabiliyor. 

Benzinli ve dizel versiyonlarda dört yeni donanım seviyesi sunulan yeni Corsa'da lansmana özel fiyatlar 114 bin 400 TL'den başlıyor. Serinin en üst versiyonunda ise fiyatlar 157 bin TL'ye yükseliyor.

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