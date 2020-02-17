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HaberlerOtomobil

Yeni Sorento Türkiye'ye uyumlu motor ile gelecek

Kia'nın D segment SUV modeli Sorento yenilendi. Dördüncü nesli ile ortaya çıkan araç, yerini aldığı modele göre daha sert hatları ve yeni nesil motorları ile dikkat çekiyor. Resmi tanıtımı Mart başında Cenevre Otomobil Fuarı'ndan yapılacak Sorento'nun Türkiye'yi ilgilendiren yeniliği ise hibrit motoru. Dizel ve benzinli motorların yanında üçüncü bir alternatif olarak sunulacak hibrit ünitede, 1.6 litrelik benzinli bir motorun görev yapacağı belirtiliyor. Böylece, Sorento'nun mevcut neslindeki 2 litrelik dizel motorun aksine, yeni versiyonun düşük vergi diliminde kalarak fiyatını eski nesle göre düşürme ihtimali bulunuyor

Kia Sorento
HABERTURK.COM

Güney Koreli üretici Kia'nın SUV modeli Sorento yenilendi. Önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobil severlerin karşısına çıkacak model, etkinliğe günler kala üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Dördüncü nesil Sorento'nun ilk bakışta yerini aldığı modele göre daha sert hatlara sahip olduğu görülüyor.

Koreli markanın ABD pazarında satışa sunduğu büyük boy SUV Telluride'dan esintiler taşıyan yeni Sorento, iç mekanında da önemli farklılıklar sunuyor.

Bunların başında ise Mercedes modellerinde karşımıza çıkan bütün yapıdaki dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranı geliyor.

Ayrıca vites konsolu yerine dairesel formlu bir vites kontrol butonuna yer verilmesi de, otomobilin bir diğer yeniliğini oluşturuyor.

Sorento'nun teknik özellikleri henüz açıklanmış değil. Fakat şirkete yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre benzinli, dizel ve hibrit seçeneklerin otomobilde yer alacağı bildiriliyor.

Bu noktada Türkiye'yi yakından ilgilendiren motor seçeneğinin ise hibrit versiyon olduğunu söyleyebiliriz.

Hibrit güç seçeneğinde görev yapacak elektrik motorunun 1.6 litrelik benzinli motor ile kombine edilecek olması, aracın düşük vergi diliminde kalacağını gösteriyor.

Böylece, yeni nesil Sorento'nun Türkiye fiyatının, yerini aldığı modele göre daha düşük seviyede kalma ihtimali bulunuyor.

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