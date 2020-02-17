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Güney Koreli üretici Kia'nın SUV modeli Sorento yenilendi. Önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobil severlerin karşısına çıkacak model, etkinliğe günler kala üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Dördüncü nesil Sorento'nun ilk bakışta yerini aldığı modele göre daha sert hatlara sahip olduğu görülüyor.

Koreli markanın ABD pazarında satışa sunduğu büyük boy SUV Telluride'dan esintiler taşıyan yeni Sorento, iç mekanında da önemli farklılıklar sunuyor.

Bunların başında ise Mercedes modellerinde karşımıza çıkan bütün yapıdaki dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranı geliyor.

Ayrıca vites konsolu yerine dairesel formlu bir vites kontrol butonuna yer verilmesi de, otomobilin bir diğer yeniliğini oluşturuyor.

Sorento'nun teknik özellikleri henüz açıklanmış değil. Fakat şirkete yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre benzinli, dizel ve hibrit seçeneklerin otomobilde yer alacağı bildiriliyor.

Bu noktada Türkiye'yi yakından ilgilendiren motor seçeneğinin ise hibrit versiyon olduğunu söyleyebiliriz.

Hibrit güç seçeneğinde görev yapacak elektrik motorunun 1.6 litrelik benzinli motor ile kombine edilecek olması, aracın düşük vergi diliminde kalacağını gösteriyor.

Böylece, yeni nesil Sorento'nun Türkiye fiyatının, yerini aldığı modele göre daha düşük seviyede kalma ihtimali bulunuyor.