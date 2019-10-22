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Haberlerİş-Yaşam

Yeni şubesini Sivas'ta açtı

Anadolubank, yeni şubesini Sivas'ta açtığını duyurdu. Yeni şubenin açılışı kapsamında açıklamalarda bulunan Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, "Sektörün ihtiyaç ve sorunlarını analiz ederek müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiriyor, yeni istihdam alanları sağlıyoruz" dedi

Anadolubank

Anadolubank, Sivas şubesinin açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

KOBİ, işletme, ticari, bireysel ve tarım bankacılığı alanlarında hizmet veren bankanın, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak butik bankacılık anlayışı doğrultusunda hareket ettiği bildirildi.

Yeni şubenin açılışı kapsamında açıklamalarda bulunan Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, "Sektörün ihtiyaç ve sorunlarını analiz ederek müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiriyor, yeni istihdam alanları sağlayarak hedeflerine ulaşmaları için destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Müşterilere sadece finansal uzman değil, çözüm ortağı olduklarını belirten Ülke, konusunda yüksek finansal ve bilgi birikimine sahip uzman kadrosu ile Sivas'ta hizmet vereceklerini bildirdi.

Anadolubank Sivas Şube Müdürü Deniz Şeker ise, tüm çalışmalarında müşterileri ile uzun soluklu, sürdürülebilir ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler tesis etmeyi amaçladıklarını söyledi.

 

 

 

 

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