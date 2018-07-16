Yeni taşındıkları evde buldukları notla şaşkına döndüler

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Sevgili evimize hoş geldiniz!

Umarız en az bizim kadar tadını çıkarırsınız. Sizden bir ricamız olacak, yapmak zorunda değilsiniz ancak yaparsanız çok mutlu oluruz. Arka bahçede yaşayan turuncu, yaşlı bir kedi var. Kedi, 12 yıl önce arka bahçemizde doğdu. Bir patisi yaralı ve sizi yanına yaklaştırmaz.

Onu her gün günde iki defa besliyoruz ve yıllarca bu şekilde besledik. Genellikle arka bahçedeki verandaya kuru veya ıslak kedi mamasıyla biraz su bırakıyoruz. Kış ayları ve yağmurlu günler için ona bir kulübe aldık, arka bahçedeki duvara dayalı duruyor. Onu beslemeye devam ederseniz çok memnun kalırız. Onu geride bırakmaktan nefret ediyoruz.

Yeni eviniz hayırlı olsun.