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        Haberler Sağlık Yeni varyant açıklaması: Yayılım hızı çok yüksek

        Yeni varyant açıklaması: Yayılım hızı çok yüksek

        Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel çapta hızla yayıldığını gözlemlediği ve uyarılarda bulunduğu Covid-19'un alt varyantı olan JN.1 ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, "Yayılım hızı çok yüksek olan bu yeni varyantta yeni mutasyonlar oluşabilir. Böylelikle daha ağır hastalık ve aşılardan korunan bir virüsle karşılaşabiliriz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:15
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        Yeni varyant açıklaması: Yayılım hızı çok yüksek
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        Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsün bir alt varyantı JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine aldı. Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, Çin ve ABD’de de görüldü.

        "YAYILIM HIZI ÇOK YÜKSEK"

        Uzmanlar, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini söylese de yine de bireysel önlem alınması konusunda hem fikir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yayılım hızından dolayı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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        Uzm. Dr. Uzun, “Yayılım hızı çok yüksek olan bu yeni varyantta yeni mutasyonlar olabilir” dedi.

        Dr. Uzun, en büyük sıkıntının yayılım hızı olduğunu söyleyerek, “DSÖ zaten enfeksiyon riski taşıyan virüsleri her zaman takip ediyordu. Fakat Covid-19 sonrası özellikle bu virüs daha yakından takip ediliyor. Bildiğimiz üzere Covid-19’un birçok varyantı var. Bu varyantları pandemi zamanında da yaşamıştık şimdi de devam eden birkaç varyant var. Çünkü hala daha Covid-19 vakaları görüyoruz. Kış ayları başladığından beri grip, rinovirüs, adenovirüs gibi solunum yolu virüsleri ile birlikte Covid-19 virüsü de etkenler arasında. DSÖ de Covid-19'un JN.1 varyantını alt varyant olarak değerlendirdi. Bu virüste yayılım hızı çok fazla. En büyük sıkıntısı o. Aşılar virüse kalkan oluşturuyor bu konuda sıkıntı yok, öyle ağır bir hastalık tarif edilmiş değil ama hızlı yayılma özelliği daha sonra bunların üzerine yeni bir mutasyon getirebilir. Böylelikle daha ağır hastalık, aşılardan korunan bir virüsle karşılaşabiliriz” dedi.

        "MASKE VE EL YIKAMA ÇOK ÖNEMLİ"

        Şuan için düşük riskte olunan varyant için yine de bireysel önlemlerin alınmasını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “Şuan için halk sağlığı açısından düşük riskte. Tedavi olarak farklı bir tedavimiz yok. Zaten şuan aşılarımız koruyor. Ama tabi ki hem diğer virüsler hem de yeni varyantlardan dolayı her an karşılaşabileceğimiz yeni bir riske karşı yine de biz önlemlerimizi almamız lazım. Özellikle rahatsız isek, hasta isek, maske ve el yıkama çok çok önemli. Ki Covid-19 döneminde bu maske kullanımından ve el yıkamadan dolayı gribi çok görmedik zaten. Şimdi yavaş yavaş grip ve diğer solunum yolları infeksiyon etkenleri tekrar artmaya başladı” dedi.

        DİĞER VARYANTLARIN BELİRTİLERİYLE AYNI

        Son olarak da yeni varyantın farklı bir belirtisinin olmadığını da söyleyen Uzun, “Dünya Sağlık Örgütü bunu takip edecektir. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı da takip edecektir. Daha ciddi bir sorunla karşılaşırsak zaten yine bilgilendiriliriz. Daha önceki varyantlarla neredeyse aynı belirtiler farklı değil. Yine solunum yolu bulguları, belki hafif ateş, burun tıkanıklığı ve akıntısı, boğaz ağrısı gibi. Ama eski gördüğümüz ciddi bir nefes darlığı çok ciddi bir solunum yetmezliği ile şuan çok karşılaşmıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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