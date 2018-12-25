Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bu düzenleme uyarınca, 2018’in ikinci yarısında uygulanan memur aylık katsayısına göre, uzman doktor ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin 5 lira, uzman olmayan doktor ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına da bin 533 lira artış yapılacak. Zamlı maaş ocak ayında başlayacak.
Hemen belirtelim, yeni yılda memur maaş katsayısında yapılacak artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak.
DOÇENTLERE FARK ATACAKLAR, PROFESÖRLERE YAKLAŞACAKLAR
Aralık ayı itibarıyla, 25 yıl hizmeti bulunan 1. derece 1. kademedeki tabip ve uzman tabiplerin emekli aylığı 3 bin 205 TL düzeyinde. Aynı hizmet süresi ile derece ve kademeye sahip doçent emekli aylığı 4 bin 717 TL, 3 yıldan az kıdemi bulunan profesör aylığı ise 5 bin 499 TL düzeyinde bulunuyor.
Ocak ayında ilave zam yapıldığında uzman doktor aylıkları 5 bin 210 TL’ye; uzman olmayan doktor aylıkları da 4 bin 738 TL’ye çıkacak.
Bu durumda emekli uzman doktorun aylığı, doçent aylığını 493 lira geçecek, emekli profesör ile arasındaki fark 2 bin 294 TL’den 289 TL’ye düşecek.
Emekli pratisyen doktor ve diş tabibinin aylığı ise doçent aylığını 21 TL geçecek.
AKADEMİSYENLER TARTIŞIYOR
Kanuna göre, uzman ve uzman olmayan doktor aylıklarına yapılan artıştan sadece “makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış” olanlar yararlanacak. Doçent ve profesörlerin aylığının içinde makam tazminatı bulunuyor. Dolayısıyla, diğer akademisyenler gibi tıp kökenli akademisyenler de ilave ödemeden yararlanamayacak.
Bu düzenlemeden dolayı en büyük rahatsızlık da tıp kökenli akademisyenlerde yaşanıyor. Özellikle doçentler, emekli aylıklarının, kendi yetiştirdikleri uzmanlardan daha aşağıda kalacağını belirtiyor. Tıp kökenli doçentlerin, doçentlik unvanıyla emekli olmak yerine, uzman doktor olarak emekli olması daha avantajlı hale geldi. .
Uzman doktorlar ile doçent emekli aylıkları arasındaki bu fark dolayısıyla, profesör kadrosu alma umudu olmayan devlet üniversitelerindeki ve araştırma hastanelerindeki doçentlerin kamudan ayrılarak vakıf üniversitelerine veya özel sağlık kuruluşlarına geçmeyi tercih edebilecekleri belirtiliyor.
İLAVE ÖDEMEYE YÜZDE 4 EK ÖDEME YANSITILMAYACAK
Emekli aylığı alanlara, kaldırılan vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4 “ek ödeme” yapılıyor. Ancak, ocak ayından itibaren uzman doktorlara 2 bin 5 TL, uzman olmayanlara bin 533 TL olarak yapılacak ilave ödeme için yüzde 4 ek ödeme verilmeyecek.
Gelecek yıl başlayacak ilave ödemenin bir diğer özelliği ise emeklilik sırasında çalışılmaya devam edilmesi halinde kesilecek olması. Örneğin, mevcut uygulamada, kamuda emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam eden doktor ve akademisyenler, emekli aylıklarının tamamını alabiliyorlar, çalıştıkları işten aldıkları ücret karşılığı sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödüyorlar.
Uzman ve uzman olmayan doktorlar, yeni düzenleme sonrası özel sektörde çalışırlarken gene şu anki emekli aylığını alabilecekler. Ancak, 2019’da uygulanmaya başlanacak ilave ödeme, özel sektörde çalıştıkları süre boyunca kesilecek. Çalışmayı bıraktıkları anda ilave ödemeler tekrar başlayacak.
|İLAVE ÖDEME, EMEKLİ AYLIĞI SKALASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?
|(TL)
|Mevcut emekli aylığı
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İlave zam sonrası emekli aylığı
|Profesör (3 yıldan az)
|5.499.46
|Doçent
|4.717.51
|Uzman tabip/diş tabibi
|3.205.76
|5.210.76
|Pratisyen tabip/diş tabibi
|3.205.76
|4.738.76
|Not: Tüm unvanlar için 1. derece/1. kademe, 25 yıl hizmet
|esas alınmıştır.
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