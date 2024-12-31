Yeni yılda yenilenmenin 7 yolu

YENİ YILIN İLK GÜNÜNE ÖZEL 5 ÖNERİ

* Güne mutlaka 1-2 bardak su ile başlayın. Kahvaltıyı atlamayın. Hamur işleri ve yağdan uzak; beyaz peynir, salatalık, ceviz/badem, omlet/haşlanmış yumurta ve yeşillikten oluşan hafif ve dengeli bir kahvaltı hem tokluk sürenizi artıracak hem de vücudunuzu zinde tutacaktır.

* Öğle ve akşam yemeklerinde az zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği veya sossuz malzemeli (peynirli, tavuklu, etli, balıklı vb) salatalar tüketebilirsiniz.