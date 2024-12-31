Yeni yılda yenilenmenin 7 yolu
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, yeni yılda yenilenmenizi sağlayacak adımları sıraladı
Yeni bir yıl deyince pek çoğumuzun aklına ilk olarak; yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve tabi ki sağlıklı olmak, kendimizi yenileyip ideal kilomuza ulaşmak için kolları sıvamak geliyor. Her ne kadar yılbaşı sofrasında yağlı, tuz içeriği yüksek, şeker ve karbonhidrattan zengin yiyecek ve içeceklerde aşırıya kaçmış olsanız da yeni yılın ilk günüyle birlikte vücudunuzu yenilemek elinizde. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel "Hem sağlığınız hem de ideal kilonuza ulaşmanız için yeni bir yolculuğa çıkmaya yeter ki kararlı olun. Daha önce sürdürülebilir olmayan, bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanan bir çok diyet denemeniz olmuş olabilir. Ancak bunu düşünerek moralinizi bozmayın. Yeni yılda bazı temel noktalara dikkat etmek suretiyle hem sağlığınızı desteklemeniz hem de ideal kilonuza ulaşmanız mümkün" dedi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, yeni yılda yenilenmenizi sağlayacak adımları sıraladı.
SAĞLIKLI KAHVALTI ALIŞKANLIĞI KAZANIN
2025'in ilk gününden itibaren mutlaka kahvaltı alışkanlığı kazanın. Ancak kahvaltı derken aklınıza; poğaça, simit ve börek gibi basit karbonhidrattan zengin yiyecekler gelmesin! Aksine beyaz un ve şekerden uzak da sağlıklı, tok tutucu ve lezzetli bir kahvaltı mümkün. 1-2 dilim tam tahıllı, kepekli, çavdar, tam buğday ekmek türleri, 1-2 dilim peynir, haşlanmış yumurta veya omlet, mevsim sebzeleri ile hazırlanmış klasik protein ağırlıklı bir kahvaltı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız yeterli ve dengeli bir kahvaltı güne iyi başlayıp yoğun beslenilen bir gecenin dengelenmesine yardımcı olacaktır.
HAFTADA EN AZ ÜÇ GÜN MUTLAKA YÜRÜYÜN
Yapılan bilimsel çalışmalar; hareketsiz bir yaşamın, sağlığın en büyük düşmanlarından biri olduğunu gösteriyor. Hem genel sağlığa faydaları açısından hem de fazla kilolardan kurtulmak için hareket olmazsa olmaz önem taşıyor. Ne kadar diyet yapıyor olursanız olun, düzenli egzersizi yaşam alışkanlıklarınız arasına katmadığınız taktirde yağ yerine kastan verecek ve fazla kilolarınızdan sağlıklı bir şekilde kurtulmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka hareket etmeye, masa başı çalışıyorsanız öğle tatillerinde yemekten sonra 15 dakika da olsa yürümeye dikkat edin. Haftanın en az 3 günü mutlaka 45 dakika-1 saat tempolu yürüyün. Öğle yemeği sonrası özellikle masa başı çalışanların mutlaka 15 dakika da olsa yürüyüş yapmasında büyük fayda var.
ARA ÖĞÜNLERDE DÜŞÜK ENERJİLİ BESİNLERE YER VERİN
Ara öğünlerinizde sizi tok tutacak ama aynı zamanda da düşük enerjili olan besinlere yer verin. Miktarına dikkat ederek meyve, kuruyemiş, süt, yoğurt, ayran, minik sandviç, sınırsız mevsim sebzeleri tüketebilirsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİNDE SEBZEYİ İHMAL ETMEYİN
Öğle yemeğinde mutlaka sebzeye yer verin. 1 tabak az yağlı sebze yemeği, salata ve yoğurtla beraber ince bir dilim esmer ekmek tüketmeniz faydalı olacaktır. Böylece karbonhidrat, protein, yağ, posa, vitamin ve mineral bakımından dengeli ve hafif bir öğün tüketmiş olursunuz.
HER GÜN MUTLAKA SU İÇİN
Güne mutlaka 1-2 bardak su içerek başlayın. Kış aylarında susama hissinin azalması vücudumuz için gerekli, yeterli su içmeyi engelliyor. Ancak sağlık açısından sayısız faydası ve gerekliliği bir yana, fazla kilolardan kurtulmak için de en büyük destekçilerimizden biri, günde yaklaşık 2 litre su içmek! Kilonuzu 30 ml ile çarparak içmeniz gereken su miktarını hesaplayabilirsiniz. Örneğin; 70 kg ağırlığında iseniz 70 x 30=2100 ml (Ortalama 2 lt) su tüketmelisiniz.
TATLI İSTEĞİNİZİ BASKILAMAYIN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel "'Diyetteyim' diye tatlı isteğinizi baskılamayın. Sürdürülebilir bir diyetin önemli kurallarından biri kendinizi çok katı kurallarla kısıtlamamanız. Aksi taktirde bir süre sonra, hele de birkaç kilo verince diyetten uzaklaşıp, verdiğiniz kiloları çok daha fazla şekilde geri almanız kaçınılmaz olacaktır. Hiç tatlı yememek yerine, tatlı yediğiniz gün, karbonhidrat içeren farklı bir besini tüketmeyin. Ancak tatlılardan sütlü ve meyveli olanları tercih edin çünkü; şerbetli hamur tatlıları hem vücudumuzu çok yorar hem de vücutta yağlanmaya neden olarak kilo artışına yol açar" diyor.
SOSYAL ORTAMLARDA YEMEĞE ÇOK AÇ GİTMEYİN
Eğer akşam dışarıda sosyal bir etkinlikte yemeğe davetliyseniz yemeğe kesinlikle aç gitmeyin. Öncesinde mutlaka salata ve yoğurt gibi hafif bir öğün yapmanızda fayda var. Çünkü acıkmış olarak gideceğiniz yemek, gereğinden fazla miktarda yemenize neden olabilir.
YENİ YILIN İLK GÜNÜNE ÖZEL 5 ÖNERİ
* Güne mutlaka 1-2 bardak su ile başlayın. Kahvaltıyı atlamayın. Hamur işleri ve yağdan uzak; beyaz peynir, salatalık, ceviz/badem, omlet/haşlanmış yumurta ve yeşillikten oluşan hafif ve dengeli bir kahvaltı hem tokluk sürenizi artıracak hem de vücudunuzu zinde tutacaktır.
* Öğle ve akşam yemeklerinde az zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği veya sossuz malzemeli (peynirli, tavuklu, etli, balıklı vb) salatalar tüketebilirsiniz.
* Sebze ve miktarına dikkat ederek meyve tüketmeye özen gösterin.
* Gün içerisinde mutlaka 2-2,5 litre su için.
* Yeni yılın ilk günü kendinizi ne kadar yorgun hissediyor da olsanız, bir gün öncesinde yenilen çeşitli ve yoğun yemeğin enerji dengelemesini sağlamak için gün içinde mutlaka 45 dakika ile 1 saat arasında yürüyüş yapmaya çok özen gösterin.