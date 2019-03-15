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Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının görgü tanıkları anlatıyor: 'Silah sesleri dursun diye dua ettim'

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıdan kurtulanlar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattıkça yeni yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Giriş: 15.03.2019 - 15:15 | Güncelleme:

Yeni Zelanda'da camilere yönelik saldırılardan kurtulanlar yaşadıkları dehşeti anlatıyor.

Saldırı koyu renk giysiler içindeki silahlı bir adamın Christchurch kent merkezindeki Nur Camii'nde etrafa ateş açmasıyla başladı.

O sırada içerde Cuma namazı devam ediyordu. Saldırıdan kurtulanlar silah seslerini duyunca canlarını kurtarmak için kaçmaya çalıştıklarını anlatıyorlar.

Adını vermeyen giysileri kanlar içinde bir görgü tanığı gazetecilere, "Saldırganın bir kişiyi göğsünden vurduğunu gördüm" dedi.

Aynı tanık silah seslerinin 20 dakika kadar devam ettiğini ve 60 civarında insanın vurulduğunu tahmin ediyor.

Yeni Zelanda televizyonu TVNZ'ye konuşan tanık "Herhalde mermileri bir aşamada biter diye düşünüyordum. Dua ederek bekledim. Allahım şunun mermilerini bitsin ne olur dedim" diyor.

- Reuters
Tanıklar yerlerde yüzlerce mermi kovanı gördüklerini anlatıyor

Silahlı kişinin Nur Camii'nde erkeklerin namaz kıldığı ana kısmı taradıktan sonra kadınların bulunduğu bölüme yöneldiği anlatılıyor.

Bir görgü tanığı "Bu tarafa geldi, ateş etti, diğer odaya geçti ve hanımların bölümüne giderek onlara ateş etti. Az önce hanımlardan birinin öldüğünü duydum" dedi.

Bu tanık saldırı sırasında camide olan erkek kardeşinden ise henüz haber alamamış.

'Yüzlerce mermi kovanı'

Saklanarak kurtulmayı başaran bir başka görgü tanığı Yeni Zelanda radyosuna insanların kaçabilmek için camları kırdığını anlattı.

"İnsanların üzerine ateş açtı. Hala canlı olduğunu düşündüğü herkese ateş etmeye devam etti. Kimse canlı kalmasın istiyordu."

- AFP
Olayların nasıl geliştiği görgü tanıklarının ifadeleriyle yavaş yavaş açıklık kazanıyor

Saldırıdan kurtulanlardan biri de tekerlekli iskemledeki Farid Ahmed. Kendisi gibi Cuma namazına giden eşinin hayatta olup olmadığını hala bilmiyor.

"Birisinin koridordan benim bulunduğum odaya doğru kaçmaya çalıştığını gördüm. O sırada sırtından vuruldu ve öldü. Yerlerde yüzlerce mermi kovanı vardı."

Linwood Camii saldırısı

Nur Camii saldırısından kısa bir süre sonra yine aynı kentteki Linwood camiine saldırıldı.

Linwood'da hayatta kalanlar ise, silahlı kişinin başında siyah bir motosiklet kaskı ile geldiğini anlatıyorlar.

Saldırgan, 100 kadar kişinin namaz kıldığı camide insanların üzerine ateş açmış.

Tanıklardan Seyid Ahmet saldırganın ateş ederken bir şeyler bağırdığını da anlatıyor.

Aralarında iki arkadaşının da bulunduğu sekiz kişinin öldürülüşünü görmüş.

Christchurch ablukada

Saldırıların meydana geldiği Christchurch kentinin merkezindeki binalar ve çevre mahalleler güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.

Nur camii ile Christchurch hastanesinin yakınlarındaki bir lokantanın işletmecisi polisten gelen uyarılar üzerine işyerlerinin kepenklerini indirdiğini, kapılarını kapattığını söyledi.

Pegasus Arms adlı lokantayı işleten Alex BBC'ye şunları anlattı:

"Sirenleri ve yukarıda gezen helikopterlerin seslerini duyduk. Sonra haberler gelmeye başladı ve arkadaşlarımdan ortalıkta silahlı birinin olduğu, dikkatli olmam gerektiği yolunda mesajlar geldi. Şimdi televizyonları açtık bekliyoruz. Bazı insanlar çok korktu tabi ama genel olarak ortam sakin."

BBC TÜRKÇE

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