        Haberler Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Seçime yönelik ittifaklar mümkündür

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Seçime yönelik ittifaklar mümkündür

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür. Bunun da seçmen, taban, söylem olarak birbirine daha yakın partiler arasında olması, mantıklıdır" diye konuştu

        Giriş: 06.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:35
        Başkent'te, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) Merkez Lokantası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        3. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE HAZIRLIĞI

        Ankara'da 16 Kasım'da partilerinin 3. olağan büyük kongresinin yapılacağını hatırlatan Erbakan, kongrenin, 1 milyon üye sayısına ulaşma ve ardından iktidar olma hedefleri doğrultusunda tempolarını artıracağını söyledi.

        Erbakan, Türkiye genelinde ses getirecek bir organizasyonu gerçekleştirmeye hazırlandıklarını belirterek, "Birinci büyük kongremizde 45 bin, 2. büyük kongremizde 65 bin katılım olmuştu. 3. büyük kongremizi inşallah 100 bin katılımla gerçekleştirip, bir çelikleşme ve iktidara yürüyüş kongresi olarak hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        ERBAKAN'A DEMİRTAŞ SORUSU

        Türkiye'nin ekonomi ve adalet konularında sorunları olduğunu savunan Erbakan, erken seçim yapılması gerektiğini söyledi. Erbakan, bir gazetecinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin sorusu üzerine hukuken bir gereklilik varsa AİHM kararlarına uyulması gerektiğini ifade etti.

        "MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNE YÖNELİK İTTİFAK MÜMKÜN"

        Saadet Partisi, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisinin ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna ilişkin Erbakan, kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine gideceklerini söyledi. Erbakan, "Milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür. Bunun da seçmen, taban, söylem olarak birbirine daha yakın partiler arasında olması, zikrettiğiniz partiler arasında olması mantıklıdır" dedi.

        Erbakan, erken seçim tartışmasıyla ilgili soru üzerine ise 2028'deki seçim tarihinden birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için adım atılacağını düşündüğünü dile getirdi.

        #Fatih Erbakan
