Yeniden yargılanan eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

AA

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkındaki mahkumiyet kararı bozulan tutuksuz sanık Bakırhan'ın yargılaması yeniden yapıldı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bakırhan katılmadı, salonda sanık avukatları hazır bulundu.

Avukatlar, müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Bakırhan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçlamalarından beraat etti.

Tuncer Bakırhan, 6 Temmuz 2018'de yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.