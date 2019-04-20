- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası içinde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasa barınıyor.
AA'nın haberine göre ikinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan, sürekli akan bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor. Bu bölümün aydınlatması da yapılmıyor.
Zengin damla taş oluşumlarının bulunduğu, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar, perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran görünüme sahip mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bin 977 metre uzunluğundaki mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresini gezebiliyor.
Kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden ziyaretçilerine açacak olan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
"GÖRÜLMEYE DEĞER"
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, yaptığı açıklamada, Dupnisa Mağarası'nın görülmeye değer ender tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi.
Mağaranın bölge turizmi açısından son derece önem taşıdığını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradığını anlatan Asan, 15 Kasım'da yarasaların üreme ve kış uykusu nedeniyle mağaranın bir kısmının ziyarete kapatıldığını, 100 metrelik kısmının ise ziyarete açık olduğunu kaydetti.
15 Mayıs'tan itibaren tamamının yeniden ziyaretlere açılacağını dile getiren Asan, "Dupnisa Mağarası Trakya'nın turizme açılan tek mağarasıdır. Bu mağarada yaklaşık 16 türden 60 bin yarasa bulunmaktadır. Bu yarasalar kış uykusuna yatmaktadır. 15 Mayıs tarihine kadar da uykularını sürdürecekler. 15 Mayıs'ta her iki kuru ve sulu mağara turizme yeniden açılacak. Mağara özellikle Balkanlar'da da çok önemli. Mağara bölge turizmine çok büyük katkı sağlıyor. Bölge halkımız da ekonomik olarak kazanç sağlıyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.