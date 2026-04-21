Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Balıkesir-Bursa kara yolu Köseler Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 JK 071 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

