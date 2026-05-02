Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan
Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 66 Kehinde), Amaral, Kerim Alıcı, Badji (Dk. 74 Enes Çinemre), Emirhan Acar, Enes Aydın, Mucahit Albayrak, Mulumba
Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Dk. 64 Arda Erdursun), Appindangoye, Özkan Yiğiter, Murat Paluli (Dk. 71 Savaş Ala), Charisis, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Ali Ayberk Selvili), Emre Gökay, Mert Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Erdem Güleç)
Gol: Dk. 19 Kerim Alıcı (Özbeyli Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 25 Mehmet Feyzi Yıldırım (Özbelsan Sivasspor), Dk. 68 Mulumba (Özbeyli Bandırmaspor)
BALIKESİR
