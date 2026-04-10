        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesi yağan karla beyaza büründü.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        İlçede sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kar yağışı yolları beyaz örtüyle kaplarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları ekipleri, Erzurum-Bingöl kara yolunda kar temizleme çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Becet Bingöl, ilçeye 10 santimetre kar yağdığını belirterek, "Mayıs ayında da kar yağdığını gördük maşallah ama hayvancılık işi yapan vatandaşlarımız zor durumda; kiminin otu, kiminin arpası bitmiş. Kar yine de bizim için berekettir." dedi.

        Serkan Bingöl de ilçede nisan ayına rağmen kar yağışının devam ettiğini söyledi.

        Bingöl, "Bizim burada alışkın olduğumuz bir söz var, 'kar berekettir' diye. Bereket her zaman üzerimize yağıyor. Bu duruma alışkınız, şikayetçi değiliz. Biz Karlıova'nın kışını ve karını seviyoruz. Nisan ayı da olsa kar bizim için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri

        Benzer Haberler

        Karlıova'da kar yağışı
        Karlıova'da kar yağışı
        Baharı bekleyen Karlıova karlı bir güne uyandı
        Baharı bekleyen Karlıova karlı bir güne uyandı
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Bingöl Valisi Çelik'ten Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mes...
        Bingöl Valisi Çelik'ten Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mes...
        Bingöl Valisi Çelik, Kentpark Projesi inşaatında incelemede bulundu
        Bingöl Valisi Çelik, Kentpark Projesi inşaatında incelemede bulundu
        Karlıova'da öğrencilerden polislere ziyaret
        Karlıova'da öğrencilerden polislere ziyaret