Bursaspor, şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.



Süper Lig 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, alt liglerden yükselişini sürdürüyor.





Yeşil-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ağırladı.



Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Bursa temsilcisi, sahadan da 5-1 galip ayrıldı.





Bursaspor, bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.



Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.









- Binlerce kişi koreografi yaptı



Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.



Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.



Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı.



Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.



Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

