Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanığın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanığın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent A, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        Duruşmaya, mağdur S.K. ile maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Duruşmada sanık Bülent A. savunmasında, olayda ölen Mervenur Yararlık'ı değil S.K.'yı tanıdığını iddia ederek, hasta olduğunu, tedavisi için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

        Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesine yönelik karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, 8 Mart 2025'te Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenece...
        Diyarbakır'da çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenece...
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Kursiyerlerin emekleri 'Kumaşın Hafızası' sergisinde buluşuyor
        Kursiyerlerin emekleri 'Kumaşın Hafızası' sergisinde buluşuyor
        Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı; o anlar kamerada
        Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı; o anlar kamerada