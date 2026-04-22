Eskişehir Valisi Yılmaz, koltuğunu öğrenciye devretti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ortaokulu öğrencisine devretti.



Vali Yılmaz, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Buğlem Berra Caymaz'ı makamında ağırladı.



Yılmaz, programda yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil aynı zamanda milli iradenin ve çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan evlatlara verilen değerin en güzel ifadesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızın iyi eğitim alması, mutlu, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, Eskişehir'de çocukların eğitim, kültür, spor ve sosyal alanlarda daha güçlü imkanlara kavuşması için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktararak, çocukların yüzünün güldüğü, huzurlu ve güvenli bir şehir hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak'ı telefonla arayan temsili vali Caymaz, kendi okulundan başlamak üzere kitaplara ulaşmakta zorluk çeken öğrencilere hizmet verilmesi amacıyla gezici kütüphane uygulamasının yaygınlaştırılması talimatını iletti.



Talimat doğrultusunda Gezici Kütüphane, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu bahçesinde görevlendirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

