        Eskişehir Haberleri Eskişehir'de geçen 7 bin 368 evde sağlık hizmeti ziyareti yapıldı

        Eskişehir'de geçen 7 bin 368 evde sağlık hizmeti ziyareti yapıldı

        Eskişehir'de evde sağlık hizmetleri kapsamında geçen ay 7 bin 368 ziyaret gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin kronik hastalığı nedeniyle yatağa, cihaza ya da eve bağımlı olan ve yaşlılık sebebiyle sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük yaşayan bireyler için önemli kolaylık sağladığını belirtti.

        Mart boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerin çok disiplinli anlayışla yürütüldüğünü kaydeden Bildirici, ziyaretlerden 149'una diyetisyen, 248'ine eczacı, 146'sına ise psikolog eşlik ettiğini ifade etti.

        Bildirici, huzurevlerine yönelik ziyaretlerin sürdüğünü bildirerek, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında muayene, takip, pansuman, kan alma ve tetkik işlemleri ile sağlık kurulu hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla sunuyoruz. Amacımız, sağlık hizmetlerini bireylerimizin yaşam alanlarına taşıyarak konforlarını ve tedavi süreçlerini desteklemektir" ifadelerini kullandı.

        Hizmetlerin Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi (ESKOM) bünyesinde 18 araç ve 18 ekip ile yürütüldüğünü ifade eden Bildirici, şöyle devam etti:

        "Aile hekimliği birimlerimizden elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen vatandaşlarımız; evlerinde ziyaret edilmekte, hastanelerimizde oluşturulan YAŞAM polikliniklerinde hizmet almakta veya gerekli durumlarda uzaktan sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır."

        Bildirici, YAŞAM hizmetleri kapsamında mart ayında 80 yaş ve üzeri vatandaşlara 479 ziyaret gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

