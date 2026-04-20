Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri GÜNCELLEME - Mardin'de sağanak etkili oldu

        GÜNCELLEME - Mardin'de sağanak etkili oldu

        Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mardin'de sağanak etkili oldu

        Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        İki ilçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Su baskını nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, ekiplerce tahliye edildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek veriyor.

        - Sağanak nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler tahliye edildi

        Artuklu ilçesinin Ofis Mahallesi'ndeki Gülseren-Enver Tüfekçioğlu İlkokulunda sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi.

        Okul yönetimi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İtfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Öğrenciler, itfaiye ve AFAD araçlarıyla bulundukları bölgeden güvenli bölgeye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

