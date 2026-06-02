Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi

        Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi

        Mersin Uluslararası Limanı'na Pakistan'dan gelen bir konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi

        Mersin Uluslararası Limanı'na Pakistan'dan gelen bir konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, limana Pakistan'dan gelen özet beyan kapsamındaki bir konteynerde, Başsavcılığın talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

        İçinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya olduğu beyan edilen konteynerdeki incelemede, 248 kolide "tramadol" etken maddeli 12 milyon 400 bin kapsül ilaç bulundu.

        Ekipler, şüpheli Ö.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Mersin Limanında dev ilaç operasyonu: 4,9 milyar liralık kapsül ele geçiril...
        Mersin Limanında dev ilaç operasyonu: 4,9 milyar liralık kapsül ele geçiril...
        Mersin'de 4,5 ayda 34 bin 396 dosya karara bağlandı
        Mersin'de 4,5 ayda 34 bin 396 dosya karara bağlandı
        Mersin'de Yörük aileye güneş paneli desteğinde bulunuldu
        Mersin'de Yörük aileye güneş paneli desteğinde bulunuldu
        Anamur'da Kuran kursu öğrencileri temsili tavaf yaptı
        Anamur'da Kuran kursu öğrencileri temsili tavaf yaptı
        Başsavcı Çelikkol: "Mersin'i, Türkiye'de hukuka güven duygusunun en yüksek...
        Başsavcı Çelikkol: "Mersin'i, Türkiye'de hukuka güven duygusunun en yüksek...
        Mersin'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsüne 106 bin lira ce...
        Mersin'de park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsüne 106 bin lira ce...