Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi
Mersin Uluslararası Limanı'na Pakistan'dan gelen bir konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Uluslararası Limanı'na Pakistan'dan gelen bir konteynerde 12 milyon 400 bin kapsül ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, limana Pakistan'dan gelen özet beyan kapsamındaki bir konteynerde, Başsavcılığın talimatıyla Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.
İçinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya olduğu beyan edilen konteynerdeki incelemede, 248 kolide "tramadol" etken maddeli 12 milyon 400 bin kapsül ilaç bulundu.
Ekipler, şüpheli Ö.K'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.