Bodrum'da su hattı havalandırma boşluğuna düşen eşek kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su hattının havalandırma boşluğuna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kumbahçe Mahallesi'nde bir eşeğin yaklaşık 3 metrelik arıtma su hattı havalandırma boşluğuna düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan ve yara almadığı belirlenen eşek, yaşam alanına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.